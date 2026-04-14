Napięcie między USA a Watykanem rośnie. Vance uderzył w papieża

13 kwietnia w wywiadzie dla stacji Fox News amerykański wiceprezydent wypowiedział się na temat konfliktu między Donaldem Trumpem a przedstawicielem Watykanu.

Vance reaguje na słowa papieża

– Uważam, że w niektórych przypadkach lepiej byłoby, gdyby Watykan trzymał się kwestii moralności i pozwolił prezydentowi Stanów Zjednoczonych dyktować amerykańską politykę publiczną – stwierdził Vance, gdy prowadzący zapytał go o ostatnią wymianę zdań między papieżem a Trumpem. – Jeśli są w konflikcie, to są w konflikcie. Nie martwię się tym zbytnio (...). Myślę, że to naturalna rzecz – dodał.

Ostra wymiana zdań

Przypomnijmy, pod koniec marca papież otwarcie skrytykował politykę USA dotyczącą wojny z Iranem, a także sposób podejścia do kwestii migracyjnych. Podczas jednego z przemówień stwierdził, że Bóg odrzuca modlitwy przywódców, którzy wywołują wojny i „mają ręce splamione krwią” .

– Było tak wiele ofiar śmiertelnych, w tym niewinnych dzieci. Nieustannie apelujmy o pokój. Zbyt wiele osób promuje walki, przemoc i wojnę – mówił papież. – Słyszałem, że prezydent Trump oświadczył niedawno, iż chciałby zakończyć wojnę (...). Miejmy nadzieję, że szuka on sposobu na ograniczenie przemocy – mówił dziennikarzom. Podkreślał także, że „nie boi się administracji Trumpa” .

Na wypowiedzi papieża szybko zareagował Donald Trump. W serwisie Truth Social napisał: „Papież Leo jest słaby w sprawach przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o strachu przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o strachu, jaki Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie miały podczas COVID-u, kiedy aresztowano księży, pastorów i innych ludzi za prowadzenie nabożeństw, nawet gdy byli na zewnątrz i w dużych odległościach od siebie” .

Z kolei 13 kwietnia w rozmowie z mediami uznał, że przedstawiciel Kościoła „chyba lubi przestępczość” . – Nie jestem wielkim fanem papieża Leona. To bardzo liberalna osoba i człowiek, który nie wierzy w walkę z przestępczością – dodał. Jego zdaniem Leon XIV „nie powinien angażować się w politykę”. – Leon powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem – twierdził Trump.

