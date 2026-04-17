Awantura w Sejmie. Dwóch posłów wyrzuconych z obrad

Do awantury doszło, gdy Dariusz Matecki przeszedł w okolice mównicy sejmowej z plakatem z napisem „Tylko nie mów nikomu!”. Oprócz hasła na planszy widać było zdjęcie premiera Donalda Tuska z Kamilą W., byłą działaczką KO, nieprawomocnie skazaną na 6,5 roku więzienia.

Polityczka została uznana za winną za to, że w okresie od 2011 roku do grudnia 2022 roku – domyślając się, że jej mąż mógł wykorzystać seksualnie osobę nieletnią – nie przeciwdziałała jego działaniom.

Przepychanka w Sejmie. Poszło o tablice

Minęła chwila, a do Mateckiego z podobną planszą dołączył Michał Woś. Włodzimierz Czarzasty na początku próbował przywołać ich do porządku, jednakże apele nie poskutkowały, a posłowie nadal tkwili przy mównicy sejmowej. Na sali rozległy się krzyki, a marszałek Sejmu zdecydował o wykluczeniu obu polityków z obrad. Zarządził również przerwę.

Podczas przerwy, Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej próbował wyrwać planszę Wosiowi. Inni politycy KO podejmowali podobne próby wobec Mateckiego.

Wkrótce po tym, Czarzasty wezwał do siebie Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS. Po krótkiej wymianie zdań poprosił obecnych na sali o zajęcie miejsc. Głos zabrał Sławomir Nitras.

