Awantura ws. youtubera w radzie prezydenta. „Jestem niewygodny i mam tego pełną świadomość”

W środę 15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów. Jej zadaniem będzie wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. W skład gremium weszło 27 osób. Największe kontrowersje wywołał Paweł Svinarski. To youtuber i autor kanału „Dla Pieniędzy”, który wielokrotnie rozpowszechniał fałszywe informacje.

Sztab Generalny Wojska Polskiego w klipie wskazał fragmenty jego materiałów jako przykład rosyjskiej dezinformacji. W sprawie interweniował również NASK. WP w czwartek podała, że Svinarski może złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nowych Medów. – Nie podjąłem jeszcze na ten moment żadnej decyzji. Nie chcę być obciążeniem dla Rady, ale nie jestem też człowiekiem, którego da się zastraszyć – powiedział z kolei youtuber Wirtualnym Mediom.

Paweł Svinarski doradcą prezydenta Karola Nawrockiego. Zrezygnuje z Rady Nowych Mediów?

– Jeśli miałbym zrezygnować, to raczej szybko podejmę takie decyzje. Muszę to jeszcze skonsultować z żoną – dodał. Svinarski zapewnił, że nikt nie nakłaniał go do rezygnacji. Youtuber odpierał zarzuty dotyczące szerzenia przez niego rosyjskiej propagandy przekonując, że „zostało to rozdmuchane”. Zapewniał, że wydźwięk jego materiału był inny. Svinarski na swoim kanale stwierdził z kolei, że „jest niewygodny i ma tego pełną świadomość”.

– Wiem, że tym, co mówię, zagrażam różnym grupom interesów i jeśli będą miały tylko ku temu okazję, będą starały się mi zaszkodzić – przekonywał Svinarski. – Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę nie chodzi tu o mnie. Ja jestem tylko pretekstem. Chodzi o to, żeby odstraszyć każdego, kto mógłby pomyśleć o wyjściu przed szereg – zakończył youtuber. Szef BBN Sławomir Cenckiewicz w Polsat News pytany o sprawę zapewnił, że „pewnie będzie w najbliższych dniach, może godzinach, rozstrzygnięta”.

Kontrowersje wokół Rady Nowych Mediów. Tusk wbił szpilę Nawrockiemu

