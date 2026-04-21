Jarosław Kaczyński o kompromisie z Mateuszem Morawieckim. „Partia będzie miała dwa płuca”

We wtorek 21 kwietnia w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jarosława Kaczyńskiego oraz Mateusza Morawieckiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że „wczoraj i dzisiaj doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między nim a byłym premierem”. Kaczyński jest głęboko przekonany, że „przyniosła ona kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia Morawieckiego będzie prowadzona jakby wewnątrz partii”.

Lider PiS nawiązał do pomysłu, który powstał w czasie posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego. Chodzi o stworzenie Rady Eksperckiej. Politycy, którzy się tam znajdą będą mogli działać, a pozostałe ruchy „będą w tym momencie wstrzymane”. Kaczyński zastrzegł, że „to nie oznacza, że inicjatywa byłego szefa rządu będzie zlikwidowana”. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że „będą trwały prace nad rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka w tej chwili wewnątrz partii”.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki osiągnęli porozumienie ws. Rozwoju Plus. Znane szczegóły

– To jest istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, z punktu widzenia partii i przede wszystkim będzie sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To nie jest tylko pomysł, przy całym szacunku, pana premiera, to szersze przeświadczenie w partii – mówił Kaczyński. Morawiecki wyjaśniał, że dyskusja dotyczyła tego, czy „PiS jest właściwą odpowiedzią na wyzwanie dotyczące szybkiego i dynamicznego rozwoju Polski”.

Były premier tłumaczył, że znaczna część rozmowy dotyczyła „bardzo różnych miejsc w naszym społeczeństwie i w jaki sposób docierać do nich”. Morawiecki kontynuował, że „Rozwój Plus ma generalnie służyć, również w ramach Rady Eksperckiej temu, aby odpowiednio skonstruować ofertę i wyjść z nią przez podśrodowiska w Prawie i Sprawiedliwości”. Taka otwartość ma służyć „budowaniu zdolności koalicyjnej i przede wszystkim sile przekazu na najróżniejsze sposoby”.

