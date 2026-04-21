Wstydliwa pomyłka Kancelarii Prezydenta. „Prowadzone są działania zmierzające do skorygowania”

Nominacje profesorskie dla wybitnych naukowców są wręczane przez prezydenta cyklicznie. Lista nazwisk publikowana jest w Monitorze Polskim. Z najnowszych zapisów wynika, że tytuł profesora belwederskiego nadano także dr hab. Maciejowi Chałubińskiemu. Problem w tym, że mężczyzna nie żyje, a polskie prawo nie przewiduje nadawania tytułu profesora pośmiertnie.

Pomyłka Kancelarii Prezydenta. Wyróżniono nieżyjącego naukowca

Dr hab. n. med. Maciej Chałubiński zmarł 25 sierpnia 2025 roku w wieku 48 lat. Ostatnie nominacje profesorskie datowane są na 18 lutego 2026 roku, a w Monitorze Polskim opublikowano je przed kilkoma dniami.

Kancelaria Prezydenta w odpowiedzi na pytanie ze strony Pulsu Medycyny przyznała się do błędu. „Zaistniała sytuacja ma charakter niezamierzony i wynika z braku przekazania stosownej informacji na etapie procedowania wniosku. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji w ramach obowiązujących procedur” — zapewniało Biuro Mediów i Listów Prezydenta Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim był Maciej Chałubiński?

Maciej Chałubiński był alergologiem, ekspertem w dziedzinie immunologii i chorób wewnętrznych. Wchodził w skład zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Był profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a praktykę lekarską z działalnością dydaktyczną i badawczą łączył od ponad 15 lat.

Kierował tez Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny”. Miał na koncie liczne publikacje i współpracował z cenionymi zagranicznymi ośrodkami.

O jego śmierci pisano w mediach, dlatego tym bardziej dziwi nietypowa wpadka kancelarii Prezydenta. O tym fakcie informowały także Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

