Nawrocki powołał kolejną radę. Nie obyło się bez kontrowersji

Nie milkną echa ostatniej decyzji Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie powołania Rady Nowych Mediów, w której składzie znaleźli się m.in. kontrowersyjni youtuberzy, dezinformatorzy czy ludzie niezwiązani z mediami.

Powołanie Rady Klimatu i Środowiska

Powołania wręczył Podsekretarz Stanu w KPRP Mateusz Kotecki. Obecny był również zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

Jak czytamy na stronie internetowej, do zadań rady będzie należeć ochrona środowiska, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz uwzględniania długofalowych interesów państwa.

Skład Rady Klimatu i Środowiska

Przewodniczący: Sławomir Mazurek. Pozostali członkowie: Beata Bartuś–Jarno, Bogdan Brzeziecki, Roman Bzdyk, Dariusz Całus, Jarosław Cebulski, Grzegorz Chocian, Szymon Gajda, Ryszard Gliwiński, Małgorzata Golińska, Krzysztof Gołębiewski, Grzegorz Grzywaczewski, Dariusz Gwiazdowicz, Jacek Hilszczański, Magdalena Kapuścińska, Maria Mąka–Miros, Zbigniew Mirek, Marcin Możdżonek, Roman Niżnikowski, Henryk Okarma, Janusz Olejnik, Mirosław Parol, Jacek Pauli, Maciej Perzyna, Marek Rembisz, Adam Roczniak, Paweł Rusiecki, Bartłomiej Rutkowski, Marek Ryszka, Paweł Sałek, Paweł Skrzydlewski, Jarosław Socha, Paweł Szczygieł, Robert Szewczyk, Andrzej Tomek, Natalia Wysocka, Piotr Zacharczuk, Grażyna Zagrobelna.

– Powołanie do Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraz uznania dla kompetencji, doświadczenia oraz dotychczasowego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. To także zobowiązanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji mających realny wpływ na sprawy naszej Ojczyzny – napisał Prezydent Karol Nawrocki w aktach powołania.

Kontrowersyjna jakość doradców

Prezydent powołał do rady doradców, którzy z ochroną środowiska mogą nie mieć wiele wspólnego. Wśród członków znaleźli się myśliwi, politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, samorządowcy czy aktywiści.

Radą kierował będzie Sławomir Mazurek, były wiceminister i doradca Andrzeja Dudy.

Czytaj też:

