Szef BBN Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację

Taką informację ogłosił rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Kim jest Sławomir Cenckiewicz?

Sekretarz Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk, publicysta i nauczyciel akademicki.

Specjalizuje się w historii komunistycznych służb specjalnych (1943–1989), dziejów wojskowości, oporu społecznego Polaków w okresie PRL, historii emigracji i Polonii amerykańskiej oraz spraw bezpieczeństwa po 1989 r.

Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego na podstawie rozprawy „Geneza opozycji lewicowo–liberalnej w PRL (1956–1968)” (wyróżnienie rektora). W styczniu 2003 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy „Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna” (promotor – prof. Roman Wapiński).

Wykładał w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W latach 2001–2008 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku i Warszawie. Uchwałą Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2016 r. powołany na członka Kolegium IPN (kilkukrotnie wybrany wiceprzewodniczącym Kolegium IPN). W latach 2022–2025 doradca prezesa IPN ds. naukowych.

Prowadził badania naukowe w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Był dwukrotnym stypendystą Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (w 2000 i 2004 r.). W 2000 r. otrzymał grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W latach 2005–2007 był stypendystą Free Speech Foundation w Chicago.

Opublikował kilkadziesiąt książek i kilkaset rozpraw naukowych, popularnonaukowych i źródłowych, w tym monografię komunistycznego wywiadu wojskowego (Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991 (wprowadzenie do syntezy)), studium o polityce prorosyjskiej rządu Donalda Tuska w latach 2007–2014 („Zgoda”. Dyplomatyczno–polityczne uwarunkowania współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 2007–2015 (aspekt bezpieczeństwa)) oraz szereg studiów na temat cywilnych i wojskowych służb specjalnych PRL i III RP. Autor i współautor biografii Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Wiesława Chrzanowskiego i Lecha Kaczyńskiego. Edytor pism politycznych i wspomnień Tadeusza Katelbacha, Ignacego Matuszewskiego, Stanisławy Kuszelewskiej i Władysława Studnickiego. Współautor (razem z Michałem Rachoniem) serialu dokumentalnego „Reset” na temat polskiej polityki prorosyjskiej w latach 2007–2014 (produkcja TVP 2023 r.)

W 2006 r. przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI, a później doradca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Wiceprzewodniczący Komisji Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (2016–2023).

W latach 2016–2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (2023 r.)

W 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński przyznał Sławomirowi Cenckiewiczowi Srebrny Krzyż Zasługi.

Miłośnik muzyki dawnej, tradycyjnej liturgii katolickiej i sztuki włoskiej, fan piłki nożnej oraz zagorzały kibic Lechii Gdańsk i Juventusu Turyn. Biega i gra w piłkę nożną.

Z dniem 7 sierpnia 2025 r. powołany przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego na stanowiska Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

