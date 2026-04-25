Delegacje USA i Iranu w Islamabadzie. Dojdzie do rozmów pokojowych?

W ten weekend w stolicy Pakistanu prawdopodobnie dojdzie do spotkania przedstawicieli Iranu oraz USA. Pojawia się jednak wiele wątpliwości w tej sprawie, ponieważ delegaci obu państw przedstawiają sprzeczne informacje w sprawie ewentualnych rozmów.

Iran nie chce rozmawiać z USA w Islamabadzie

W piątek wieczorem do stolicy Pakistanu przybyła irańska delegacja wraz z ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim. Jak ustaliły zagraniczne media, szef irańskiej dyplomacji zapowiedział, że chce rozmawiać jedynie z „wysoko postawionymi przedstawicielami Pakistanu” .

W piątek w serwisie X napisał również: „wyruszam w planowaną podróż do Islamabadu, Maskatu i Moskwy. Celem moich wizyt jest ścisła współpraca z naszymi partnerami w sprawach dwustronnych oraz konsultacje w sprawie rozwoju regionalnego. Nasi sąsiedzi są dla nas priorytetem” .

To samo stanowisko zajął rzecznik irańskiego MSZ Ismail Baqael przekazał w piątek, że nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji Iranu I USA w Islamabadzie.

„Przybywamy do Islamabadu w Pakistanie z wizytą oficjalną. Szef MSZ Araghchi spotka się z wysokiego szczebla przedstawicielami władz pakistańskich w ramach ich trwających mediacji i dobrego urzędu na rzecz zakończenia wojny agresji narzuconej przez Stany Zjednoczone oraz przywrócenia pokoju w naszym regionie. Nie jest planowane żadne spotkanie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Stanowisko Iranu zostanie przekazane Pakistanowi” - przekazał w serwisie X.

USA liczą na spotkanie z Iranem

W sobotę w Islamabadzie mają się pojawić również przedstawiciele Stanów Zjednoczonych – specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner.

Z ustaleń medialnych wynika, że jeśli jednak dojdzie do spotkania przedstawicieli obu państw, do amerykańskiego zespołu może dołączyć wiceprezydent J.D. Vance.

Przypomnijmy, wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła w rozmowie z mediami, że „Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o osobistą rozmowę” .

– Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia – powiedziała Leavitt w telewizji Fox News.

Ostatnia runda rozmów pokojowych między tymi krajami odbyła się 11 kwietnia, jednak nie przyniosła żadnego przełomu.

Czytaj też:

