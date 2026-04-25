TV Republika dostała miliony od Zondacrypto. Zdeklasowała TVN i Polsat

Giełda kryptowalut Zondacrypto w okresie od 31 marca 2024 do 31 marca 2026 r. wyemitowała reklamy (prasa, redio, telewizja) o łącznej wartości 53,4 mln zł. 96,6 proc. tej kwoty rozdysponowano na reklamy telewizyjne. Instytut Monitorowania Mediów (IMM) wskazał, że aż 70% całego budżetu reklamowego, Zondacrypto ulokowała w reklamach na TV Republika.

Budżet reklamowy Zondacrypto

Łączne wydatki na reklamę giełdy obracającej kryptowalutami były ogromne. Firma przeznaczyła na reklamę telewizyjną 51,4 mln zł, radio 1,3 mln zł oraz prasę 0,8 mln zł.

TV Republika liderem w budżecie Zondacrypto

Z oszałamiającej kwoty wydanej na reklamy telewizyjne, aż 37,3 mln zł trafiło do kasy jednej stacji. Oznacza to, że Telewizja Republika przejęła ponad 72% całego budżetu TV tej marki. Prawdziwa ofensywa reklamowa ruszyła w drugim kwartale 2025 roku, kiedy wydatki przekroczyły 10 mln zł, i nie zwalniała aż do końca roku, osiągając rekordowe 11,7 mln zł w ostatnim kwartale. Tak silna koncentracja kapitału w jednym medium rzuca nowe światło na strategię marketingową giełdy w roku wyborczym.

Drugie miejsce wśród wydawców telewizyjnych zajął TVN. Zondacrypto wydała tam budżet reklamowy w wysokości 5,7 mln zł. Trzecie miejsce zajął Polsat, który otrzymał za reklamę 4 mln zł. Gdyby podsumować budżet wydany w TVN i Polsat, to od razu widać, że to zaledwie jedna czwarta wartości zlecenia, jakie udało się zgarnąć TV Republice.

Tomasz Sakiewicz odpiera zarzuty

Szef Republiki na temat przedstawionych przez IMM danych odniósł się w sobotę na platformie X.

– Zonda reklamowała się w bardzo wielu mediach a ceny u nas zaoferowane były po prostu bardziej konkurencyjne. Jak rozumiem skoro wobec bardzo szerokiego zakresu kampanii firmy Zonda nie można czynić zarzutu, że reklamowała się tylko u nas, to hejterzy związani z obecnym obozem władzy próbują postawić zarzut na podstawie sfałszowanych danych co do skali zaangażowania reklamowego – wyjaśnił Tomasz Sakiewicz na X.

Rok wyborów w Polsce

95% emisji reklam giełdy Zonadacrypto w Telewizji Republika ukazało się w 2025 r., czyli w trakcie kampanii wyborczej. TV Republika wyemitowała niemal 6 tysięcy spotów, których wartość według cennika netto wydawcy wynosiła ponad 37 mln złotych. Od marca do grudnia 2025 r. średnio dziennie ukazywało się 18 spotów reklamujących giełdę Zondacrypto.

