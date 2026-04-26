Reakcja Trumpa na atak w Waszyngtonie. „Byliśmy całkowicie zjednoczeni”

Przypomnijmy, prezydent USA został ewakuowany z gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak w pobliżu sali balowej rozległy się strzały. W związku ze zdarzeniem zatrzymano 31-letniego mężczyznę.

Trump zabrał głos po ataku

Polityk zwołał konferencję prasową krótko po incydencie. Podczas spotkania z mediami potwierdził, że w wyniku ataku postrzelony został jeden z agentów Secret Service. Mężczyzna miał stać blisko napastnika, jednak nie odniósł większych obrażeń, ponieważ miał kamizelkę kuloodporną. – Jest w świetnej formie – przekazał Trump. Dodał także, że „służby wykonały wspaniałą robotę” .

Następnie prezydent odniósł się do samej uroczystości.

– Było to wydarzenie poświęcone wolności słowa, które miało łączyć przedstawicieli obu partii oraz media. I w pewnym sensie tak się stało, ponieważ ta sytuacja zjednoczyła nas w jednej sali — byliśmy całkowicie zjednoczeni. W pewnym sensie było to bardzo piękne, naprawdę niezwykłe doświadczenie – mówił Trump, cytowany przez CNN. – To nie pierwszy raz w ostatnich latach, kiedy nasza republika została zaatakowana przez niedoszłego zamachowca, który chciał zabić – kontynuował.

– Nie pozwolimy nikomu przejąć kontroli nad naszym społeczeństwem — powiedział, zapowiadając, że uroczystość odbędzie się ponownie „w ciągu najbliższych 30 dn” i będzie „większa, lepsza i jeszcze bardziej okazała” .

Zdaniem polityka mężczyzna, który przeprowadził atak „to samotny wilk, wariat” . Określił go również jako "osobę chorą".

Wezwał też Amerykanów do „ponownego zaangażowania się całym sercem” w pokojowe rozwiązywanie wszelkich sporów. Zdaniem Trumpa atak nie był powiązany z trwającą wojną w Iranie.

Trump ujawnił film z hotelu

Prezydent odniósł się również do nagrania z monitoringu, które opublikował w serwisie Truth Social. Jego zdaniem pokazuje ono „przemoc tego bandyty, który zaatakował Konstytucję” , ale także to, „jak szybko Secret Service i inne służby zareagowały w obronie kraju” .

Zdaniem polityka incydent pokazał, że konieczne jest zwiększenie środków bezpieczeństwa. Jego zdaniem hotel Hilton „nie jest szczególnie bezpiecznym budynkiem”. N awiązał również do budowanej z jego inicjatywy sali balowej w Białym Domu. Podkreślił, że będzie ona posiadać zabezpieczenia, „odporne na drony” oraz „kuloodporne szkło” .

Czytaj też:

Atak w Waszyngtonie. Wstrząsające relacje uczestników baluCzytaj też:

Strzały na balu z udziałem Trumpa. Co wiadomo o napastniku?