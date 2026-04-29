Putin zadzwonił do Trumpa. Propozycja rozejmu rozwścieczy Ukraińców

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak poinformował doradca Kremla Jurij Uszakow, rozmowa trwała około półtorej godziny i dotyczyła przede wszystkim wojny w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Putin rozmawiał z Trumpem o wojnie w Ukrainie

Według rosyjskiej strony Putin miał zadeklarować gotowość do ogłoszenia tymczasowego rozejmu z okazji obchodów rosyjskiego Dnia Zwycięstwa przypadającego 9 maja. Kreml twierdzi, że Trump miał poprzeć tę inicjatywę. Nie pojawiło się jednak oficjalne potwierdzenie tych deklaracji ze strony Waszyngtonu.

Kreml proponuje krótkie zawieszenie broni

Rosja od miesięcy odrzuca propozycję pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni forsowaną przez Ukrainę. Zamiast tego Moskwa regularnie proponuje krótkotrwałe rozejmy związane z ważnymi dla Kremla wydarzeniami lub świętami.

Ukraińskie władze podchodzą do takich deklaracji z dużą ostrożnością. Jak przypomina „The Kyiv Independent”, wcześniejsze czasowe zawieszenia broni były wielokrotnie łamane przez rosyjskie wojska. Podczas rozejmu ogłoszonego na prawosławną Wielkanoc Ukraina miała odnotować ponad 400 naruszeń.

Trump miał mówić o możliwym porozumieniu

Według relacji Kremla Trump miał podczas rozmowy przekazać Putinowi, że porozumienie dotyczące zakończenia wojny może zostać osiągnięte w najbliższym czasie. Tymczasem wysiłki amerykańskiej dyplomacji nie przynoszą skutku, negocjacje od tygodni znajdują się w impasie.

Moskwa nadal podtrzymuje swoje żądania terytorialne wobec Ukrainy, na które Kijów nie chce się zgodzić. Jednocześnie Kreml przekonuje, że rosyjska armia utrzymuje inicjatywę na froncie i jest w stanie osiągnąć swoje cele militarne.

Na razie nie zaplanowano rozmowy między Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, choć źródła zbliżone do ukraińskiej administracji podkreślają, że sytuacja może się szybko zmienić.

