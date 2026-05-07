Zaskakujące nagranie Donalda Tuska. Pokazał kulisy wizyty w Rzymie

W czwartek premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Jeszcze tego samego dnia ma porozmawiać również z premier Włoch Giorgią Meloni. Pomiędzy oficjalnymi spotkaniami szef polskiego rządu znalazł jednak przestrzeń na odrobinę luzu.

Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym widać jak Tusk... odbiera pizzę w jednej z włoskich restauracji. – Jak najlepiej wykorzystać krótką przerwę między spotkaniami z papieżem i panią premier Włoch? Pizza, pizza, pizza italiana! – mówi Donald Tusk. Chwilę później pracownik lokalu podaje zamówienie, wołając: „Pizza for Donald!”. Premier odbiera włoski placek z uśmiechem, dziękuje po włosku i siada przy nakrytym stole – tuż przy Adamie Szłapce, rzeczniku rządu.

twitter

Nagranie szybko obiegło internet i wywołało sporo entuzjazmu wśród komentujących. Znacznie poważniejszy charakter miała jednak wcześniejsza rozmowa Tuska z papieżem Leonem XIV.

Tusk po rozmowie z Leonem XIV. „Jego słowa mogą zmienić świat”

Po audiencji u papieża premier nie ukrywał emocji. Jak relacjonował, rozmowa z Leonem XIV miała bardzo osobisty charakter i trwała dłużej niż początkowo planowano.

Donald Tusk podkreślał, że świat znajduje się obecnie w trudnym momencie. – Powiedziałem Leonowi XIV, że jego słowa też mogą zmienić ten świat, który zmierza w nie najlepszym kierunku i słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać ład moralny w życiu publicznym. One mają wielkie znaczenie – powiedział premier.

Jednym z głównych tematów rozmowy była także wizyta papieża w Polsce. – Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski, nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy na spotkanie w Polsce, niezależnie od tego, co się będzie działo – mówił.

Według premiera do wizyty mogłoby dojść najwcześniej w 2028 roku. Jak zaznaczył, Watykan nie planuje takich podróży w czasie kampanii wyborczych, a przyszły rok będzie w Polsce właśnie rokiem wyborczym.

W planach spotkanie z Giorgią Meloni

Przed Tuskiem kolejne rozmowy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez włoski rząd, o godzinie 15:30 premier Włoch Giorgia Meloni przyjmie polskiego premiera w kancelarii Palazzo Chigi.

Wcześniej podczas rozmowy z dziennikarzami po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, szef rządu potwierdził plan spotkań. – Cieszę się, że mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie i nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni – powiedział Tusk.

Czytaj też:

Polacy ocenili rząd Tuska. Jest duże zaskoczenieCzytaj też:

Spór w studiu ws. słów Tuska. Bogucki: „Rosjanie tylko na to czekają”