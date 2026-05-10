Ziobro jest w USA? Prokuratura rozważa dalsze działania. Żurek: „Wystąpimy o ekstradycję”

10 maja w mediach pojawiły się informacje, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i prawdopodobnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych doniesień politykowi miała pomagać TV Republika. Zarząd stacji poinformował, że w niedzielę o godz. 20.05 w programie „Gość Dzisiaj” pojawi się więcej informacji w tej sprawie. Przypomnijmy, przez ostatnie miesiące polityk przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Jest stanowisko prokuratury ws. Ziobry

„Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen. Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane” – przekazała w serwisie X Prokuratura Krajowa.

Śledczy dodali również, że „niezależnie od miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry prokurator wykorzysta wszelkie środki przewidziane prawem polskim i międzynarodowym, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty” .

twitter

Żurek: „Wystąpimy o ekstradycję”

W niedzielę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na antenie Polsat News przyznał, że „nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro jest na stałe w USA” . Przyznał również, że nie ma pewności, czy była to jedynie podróż do Stanów Zjednoczonych, czy jednak tam uzyska azyl.

Minister poinformował także, że nie ma pewności, jakim dokumentem teraz może się posługiwać Zbigniew Ziobro oraz co dokładnie zapewniły mu Węgry.

– Dwukrotnie występowałem do ministra sprawiedliwości Węgier, nie otrzymałem informacji. Nigdy nie zobaczyliśmy żadnego dokumentu, czy to był azyl, czy to była jakaś ochrona międzynarodowa. Czekaliśmy na zmianę ministra, ale jak widać, Zbigniew Ziobro był przygotowany do ucieczki z Węgier – zauważył minister.

Wcześniej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych unieważniło paszporty polityka PiS-u – dyplomatyczny oraz zwykły. Waldemar Żurek zapowiedział teraz również kolejne działania, które mają pomóc w zatrzymaniu Ziobry.

– Rozmawiałem z prokuratorem krajowym. W poniedziałek zaczynamy akcję i jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w USA, wystąpimy o jego ekstradycję – zapowiedział szef resortu sprawiedliwości.

Czytaj też:

Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych? Sensacyjne doniesieniaCzytaj też:

TV Republika pomogła Ziobrze? Ujawniono kulisy. Tajemnicza reakcja Sakiewicza