Polacy ocenili zapowiedź Trumpa ws. wojsk USA. Wynik jest jednoznaczny

SW Research przeprowadziło w ostatnich dniach sondaż dla Rzeczpospolitej, w którym zapytano Polaków, jak oceniają zapowiedź Donalda Trumpa w sprawie wycofania kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Wyniki sondażu

20,8 proc. respondentów oceniło tę wypowiedź amerykańskiego prezydenta pozytywnie. Natomiast 40,5 proc. było przeciwnego zdania. 22,3 proc. ankietowanych przyznało, że jest im to obojętne, a 16,3 proc. osób stwierdziło, że nie słyszało o tej sprawie.

Większość kobiet negatywnie oceniła tę zapowiedź (40,5 proc.), podobnego zdania była znaczna część mężczyzn (40,6 proc.). To zdanie dominowało też wśród badanych z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim oraz wyższym. Co ciekawe ta sama opinia przeważała wśród respondentów zarówno z mniejszych, jak i większych miast oraz wsi.

Trump chce wycofać żołnierzy z Niemiec

Przypomnijmy, na początku maja Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z Niemiec. Informowano, że jest to następstwo „gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu”. To stanowisko ogłoszono po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował wojnę USA z Iranem, co wywołało spekulacje, że właśnie to mogło być powodem takiej decyzji. Później Donald Trump poinformował, że ta liczba będzie znacznie większa.

W jednym z późniejszych wystąpień amerykański prezydent stwierdził, że wojskowi mogliby trafić do Polski. – Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem – informował wówczas polityk. – To wielki wojownik, świetny facet. Bardzo go lubię. Więc to (przeniesienie żołnierzy do Polski – red.) jest możliwe – dodał.

Czytaj też:

Polska reaguje na obiecującą deklarację Trumpa. „Nie możemy tej szansy przegapić”Czytaj też:

Putin o rozmowach pokojowych z Unią Europejską ws. Ukrainy. Ujawnił, z kim chce rozmawiać