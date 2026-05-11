Ziobro w USA. Ozdoba mówi o ekstradycji i „kompromitacji państwa”

W niedzielę, 10 maja do mediów wpłynęła informacja o tym, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znajduje się w USA. Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało możliwość wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.

Ziobro w USA. Jacek Ozdoba: korzysta z wolności tego kraju

Jacek Ozdoba przekazał w rozmowie z Polsat News, że Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i „korzysta z wolności tego kraju”. Nie chciał jednak ujawnić dokładnej lokalizacji polityka PiS.

– Nie chcę mówić, gdzie dokładnie przebywa. Brzmiałoby to jak scena w „Kilerze” – stwierdził europoseł w programie „Grafitti”.

Według Ozdoby były minister sprawiedliwości czeka na ewentualny ruch polskich władz związany z ekstradycją. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wcześniej, że jeśli pobyt Ziobry w USA zostanie oficjalnie potwierdzony, Polska może wystąpić do amerykańskich władz z odpowiednim wnioskiem.

Ozdoba ostrzega przed „kompromitacją międzynarodową” w sprawie Ziobry

Współpracownik Zbigniewa Ziobry przekonywał, że ewentualne postępowanie ekstradycyjne mogłoby okazać się problematyczne dla polskiego państwa.

– Jeśli rzeczywiście dojdzie do wniosku o ekstradycję, państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki – mówił Ozdoba.

Polityk PiS twierdzi również, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości ma charakter polityczny, a obecny wymiar sprawiedliwości jest „ręcznie sterowany”. Jego zdaniem Ziobro nie miałby w Polsce szans na uczciwy proces.

Kwaśniewski o Ziobrze: Ucieczka jest ucieczką

Do sprawy odniósł się także były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W programie TVN24 ocenił, że polskie władze nie powinny rezygnować z działań prawnych wobec Ziobry, ale jednocześnie nie mogą uczynić tej sprawy głównym tematem relacji z USA.

Kwaśniewski podkreślił, że procedury ekstradycyjne mogą trwać bardzo długo, a sam Ziobro prawdopodobnie będzie czekał na zmianę sytuacji politycznej w Polsce. Były prezydent nie krył też krytyki wobec byłego ministra sprawiedliwości.

– Ucieczka jest ucieczką. Najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości nie wraca do swojego kraju. To śmierdzi z daleka – powiedział Kwaśniewski.

Sprawa Ziobry powróci przed wyborami 2027

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego sprawa pobytu Ziobry za granicą może stać się ważnym argumentem politycznym przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Były prezydent uważa, że dla obozu rządzącego będzie to dowód na unikanie odpowiedzialności przez polityków poprzedniej władzy.

Jednocześnie cała sprawa może jeszcze bardziej obciążyć i tak napięte relacje polityczne wokół reform wymiaru sprawiedliwości i rozliczeń po rządach PiS.

