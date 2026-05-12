Nawrocki znowu zawetował kolejne ustawy. Opozycja mu nie wybaczy

Prezydent zawetował 2 ustawy:

Ustawę z dnia 17 kwietnia 2026 r. o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (nr druku sejmowego 1884).

Ustawę z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (nr druku sejmowego 2273).

Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Proponowana ustawao koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji CBA, zakładała likwidację od 1 października 2026 r. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z założeniami obowiązki likwidowanego organu miały przejąć m.in. Policja, ABW, KAS i SKW. Warto dodać, że likwidację CBA, partie tworzące rząd zapisały w umowie koalicyjnej.

Prezydent Karol Nawrocki ma inne zdanie

Prezydent Karol Nawrocki z wielką stanowczością ostrzega przed nadchodzącym kryzysem, który może uderzyć w same fundamenty bezpieczeństwa polskiego państwa. Jego zdaniem planowana likwidacja wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej to niebezpieczny eksperyment, niosący ze sobą realne ryzyko paraliżu kompetencyjnego oraz utraty ciągłości kluczowych postępowań. Rozproszenie zadań między Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do sytuacji, w której walka z korupcją na najwyższych szczeblach zostanie wstrzymana na długie lata, co w konsekwencji drastycznie podważy zaufanie obywateli do instytucji publicznych.

Głowa państwa podkreśla, że stoimy przed wyzwaniem, którego nie wolno lekceważyć, gdyż unikalny kapitał wiedzy operacyjnej i doświadczenia, budowany mozolnie od 2006 roku, jest wartością niemożliwą do odtworzenia w krótkim czasie. W obliczu takich zmian stawką jest nie tylko skuteczność ścigania przestępstw, ale przede wszystkim stabilność i transparentność całego aparatu państwowego, które wymagają ochrony i kontynuacji, a nie ryzykownego demontażu.

„Weto prezydenta jest wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania państwa przez rząd. To także kwestia odpowiedzialności oraz budowania zaufania obywateli do państwa, jego instytucji oraz procedur” – wskazano na stronie internetowej.

Prezydent Nawrocki w obronie polskiej wsi

W trosce o bezpieczeństwo polskiej wsi, Prezydent zawetował również nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. To jasny sygnał, że fundament naszej suwerenności żywnościowej nie może stać się przedmiotem ryzykownych eksperymentów rynkowych prowadzonych pod hasłami deregulacji. Zdaniem głowy państwa, proponowane zmiany mogłyby doprowadzić do drastycznego osłabienia nadzoru nad obrotem gruntami, co w praktyce otwiera furtkę do procesów uderzających w interes narodowy.

Głównym motywem prezydenckiego veta jest ochrona mniejszych, rodzinnych gospodarstw, które stanowią serce polskiego rolnictwa. Prezydent Nawrocki zauważa, że w obliczu zaostrzającej się konkurencji, to właśnie drobni producenci mogliby zostać bezlitośnie wypchnięci z rynku przez wielki kapitał. Brak odpowiednich bezpieczników państwowych groziłby masowym wykupem ziemi, co trwale zmieniłoby strukturę polskiej wsi na niekorzyść rodzimych rolników.

Prezydent Karol Nawrocki tłumaczy, dlaczego zawetował ustawy: