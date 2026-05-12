Ziobro w USA, Tusk wściekły. Rząd mówi o „oszukaniu” przez Amerykanów

Donald Tusk miał usłyszeć od współpracowników, że Zbigniew Ziobro nie znajdzie schronienia w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem były minister sprawiedliwości znalazł się za oceanem, a w rządzie trwa gorączkowe szukanie odpowiedzialnych za polityczną kompromitację. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Tusk miał dostać gwarancje ws. Ziobry

Jeszcze podczas posiedzeń rządu ministrowie mieli zapewniać premiera, że Amerykanie nie zgodzą się na przyjęcie Ziobry. Kluczową rolę miał odegrać szef MSZ Radosław Sikorski, który publicznie mówił o zapewnieniach ambasadora USA Thomasa Rose’a.

W rządzie panowało przekonanie, że sprawa jest pod kontrolą. Tym większe miało być zaskoczenie po ujawnieniu, że były lider Suwerennej Polski przebywa w Stanach Zjednoczonych. Rozmówcy Interii opisują atmosferę jako „bardzo nerwową”, a premier miał nie kryć irytacji wobec swoich ministrów.

Waldemar Żurek pod presją w sprawie Ziobry

Najwięcej pretensji szef rządu ma mieć do Waldemara Żurka. Minister sprawiedliwości miał zapewniać, że posiada pełną wiedzę o działaniach Ziobry i sytuacji międzynarodowej wokół jego ewentualnego wyjazdu.

Problem dla rządu jest podwójny. Z jednej strony chodzi o relacje z USA, które pozostają kluczowym sojusznikiem Polski. Z drugiej – o polityczne oczekiwania wyborców KO, którzy od miesięcy domagają się rozliczeń wobec polityków poprzedniej władzy.

W obozie rządzącym ma panować przekonanie, że brak skuteczności w sprawie Ziobry może stać się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej.

Sikorski ma rozmawiać z ambasadorem USA

Według ustaleń Interii Donald Tusk polecił już szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu wyjaśnienie sprawy z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Chodzi nie tylko o sam pobyt Ziobry w USA, ale również o wcześniejsze sygnały wysyłane polskiemu rządowi.

Rządzący mają oficjalnie utrzymywać, że Polska nie zrezygnuje ze ścigania byłego ministra sprawiedliwości. W praktyce politycy obozu władzy przyznają jednak, że możliwości nacisku na administrację Donalda Trumpa są bardzo ograniczone.

