Putin rusza do Pekinu tuż po Trumpie. Co się dzieje w Chinach?
Udostępnijdodaj Skomentuj

Putin rusza do Pekinu tuż po Trumpie. Co się dzieje w Chinach?

Dodano: 
Władimir Putin
Władimir Putin Źródło: Newspix.pl / SIPAUSA
Władimir Putin w najbliższym czasie ma się pojawić w Chinach. Może do tego dojść zaledwie kilka dni po wizycie Donalda Trumpa w tym kraju. To pierwsza taka sytuacja.

Dziennik „South China Morning Post”, powołując się na swoje źródła, poinformował, że prawdopodobnie 20 maja do Chin ma przybyć prezydent Rosji.

Chiny umacniają swoją pozycję?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wizyta ma trwać jeden dzień. Ma to być „część rutynowych kontaktów Moskwy z Pekinem”. Jak zwrócił uwagę dziennik, będzie to pierwszy raz, gdy w tym samym miesiącu, zaledwie w przeciągu kilku dni, przywódca Chin spotka się z prezydentami Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Jak oceniono, ma to odzwierciedlać wysiłki Pekinu, by utrzymywać relacje z przedstawicielami obu państw „oraz umacniać swoją pozycję jako kluczowego gracza w coraz bardziej podzielonym porządku światowym”.

Przypomnijmy, 15 maja Donald Trump zakończył swoją kilkudniową wizytę w Chinach. Po jego odlocie resort spraw zagranicznych Chin przekazał, że według amerykańskiego polityka „wizyta była bardzo udana, przykuła uwagę świata i była niezapomnianym przeżyciem. Obie strony poczyniły szereg ważnych uzgodnień, doszły do wielu porozumień i rozwiązały wiele kwestii z korzyścią dla obu krajów i świata”.

Putin pojawi się w Chinach. O czym ma rozmawiać z Xi Jinpingiem?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ujawnił w rozmowie z rosyjskimi mediami, że dojdzie do spotkania obu przywódców. Nie potwierdził jednak wspomnianej daty.

– Wkrótce wydamy oficjalny komunikat, ponieważ robimy to w uzgodnieniu z naszymi chińskimi partnerami i po prostu nie chcemy wyprzedzać wydarzeń. Rzeczywiście nastąpi to niedługo – powiedział Pieskow.

W rozmowie z rosyjską agencją państwową Tass przedstawiciel Putina ujawnił, czego mają dotyczyć rozmowa między prezydentami Chin i Rosji.

– Agenda jest jasna. Przede wszystkim chodzi o nasze relacje dwustronne – szczególne relacje uprzywilejowanego partnerstwa strategicznego oraz znaczącą współpracę handlowo-gospodarczą, której wartość stabilnie przekracza 200 miliardów dolarów – relacjonował przedstawiciel Kremla podczas briefingu.

Dodał także, że ważnym elementem rozmów będą także sprawy międzynarodowe.

– Nasze relacje dwustronne obejmują bardzo wiele obszarów – od kwestii humanitarnych, przez edukację, po nowoczesne technologie – podkreślił.

Do ostatniej wizyty Putina w Chinach doszło we wrześniu zeszłego roku.

Czytaj też:
O tym Trump i Xi porozmawiają za zamkniętymi drzwiami. W tle chipy, AI i fentanyl

Czytaj też:
USA wpadną w „pułapkę Tukidydesa”? Wyjaśniamy, co miał na myśli Xi Jinping

Opracowała:
Źródło: scmp.com, tass.ru, www.fmprc.gov.cn