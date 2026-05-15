Putin rusza do Pekinu tuż po Trumpie. Co się dzieje w Chinach?

Dziennik „South China Morning Post” , powołując się na swoje źródła, poinformował, że prawdopodobnie 20 maja do Chin ma przybyć prezydent Rosji.

Chiny umacniają swoją pozycję?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wizyta ma trwać jeden dzień. Ma to być „część rutynowych kontaktów Moskwy z Pekinem” . Jak zwrócił uwagę dziennik, będzie to pierwszy raz, gdy w tym samym miesiącu, zaledwie w przeciągu kilku dni, przywódca Chin spotka się z prezydentami Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Jak oceniono, ma to odzwierciedlać wysiłki Pekinu, by utrzymywać relacje z przedstawicielami obu państw „oraz umacniać swoją pozycję jako kluczowego gracza w coraz bardziej podzielonym porządku światowym” .

Przypomnijmy, 15 maja Donald Trump zakończył swoją kilkudniową wizytę w Chinach. Po jego odlocie resort spraw zagranicznych Chin przekazał, że według amerykańskiego polityka „wizyta była bardzo udana, przykuła uwagę świata i była niezapomnianym przeżyciem. Obie strony poczyniły szereg ważnych uzgodnień, doszły do wielu porozumień i rozwiązały wiele kwestii z korzyścią dla obu krajów i świata”.

Putin pojawi się w Chinach. O czym ma rozmawiać z Xi Jinpingiem?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ujawnił w rozmowie z rosyjskimi mediami, że dojdzie do spotkania obu przywódców. Nie potwierdził jednak wspomnianej daty.

– Wkrótce wydamy oficjalny komunikat, ponieważ robimy to w uzgodnieniu z naszymi chińskimi partnerami i po prostu nie chcemy wyprzedzać wydarzeń. Rzeczywiście nastąpi to niedługo – powiedział Pieskow.

W rozmowie z rosyjską agencją państwową Tass przedstawiciel Putina ujawnił, czego mają dotyczyć rozmowa między prezydentami Chin i Rosji.

– Agenda jest jasna. Przede wszystkim chodzi o nasze relacje dwustronne – szczególne relacje uprzywilejowanego partnerstwa strategicznego oraz znaczącą współpracę handlowo-gospodarczą, której wartość stabilnie przekracza 200 miliardów dolarów – relacjonował przedstawiciel Kremla podczas briefingu.

Dodał także, że ważnym elementem rozmów będą także sprawy międzynarodowe.

– Nasze relacje dwustronne obejmują bardzo wiele obszarów – od kwestii humanitarnych, przez edukację, po nowoczesne technologie – podkreślił.

Do ostatniej wizyty Putina w Chinach doszło we wrześniu zeszłego roku.

