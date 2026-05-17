Donald Tusk ostro o prezydencie. „Obrzuca błotem własne państwo”

Politykom dostało się po ich ostatnich wypowiedziach związanych z relacjami Polski z USA.

Szef rządu zamieścił wpis na platformie X, w którym zarzucił Kaczyńskiemu i Nawrockiemu uderzanie w wizerunek państwa na arenie międzynarodowej.

„Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo” – napisał premier Tusk.

Spór o obecność wojsk USA w Polsce

Polityczne napięcia pojawiły się po doniesieniach związanych z amerykańskimi wojskami w Europie. Agencja Reuters, powołując się na anonimowych urzędników ze Stanów Zjednoczonych informowała że Pentagon miał zrezygnować z planów rotacyjnego przerzutu około 4 tysięcy żołnierzy do Polski.

Z kolei stacja Cable News Network podała, że decyzja sekretarza obrony Pete’a Hegsetha o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej była elementem szerszego planu ograniczania amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

Na te informacje zareagował Jarosław Kaczyński. „Polacy chcą wiedzieć, co dalej z naszym bezpieczeństwem. Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Donalda Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO” – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości. „Nieudacznicy, czy, jak zawsze, przemyślana, proniemiecka polityka, mająca za nic polskie interesy?” – dodał.

Wieczorem komunikat wydało także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślono w nim, że informacje, które obiegły media nie dotyczą bezpośrednio Polski i nie oznaczają ograniczenia bezpieczeństwa naszego kraju. Według BBN chodzi o standardową rotację wojsk oraz przemieszczanie sprzętu i żołnierzy.

