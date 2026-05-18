Trump zmieni układ sił na rynku mediów? Na liście inwestycji właściciel TVN i Netflix

Prezydent USA Donald Trump zgłosił za pierwszy kwartał 2026 roku tysiące transakcji finansowych o łącznej wartości co najmniej 220 mln dolarów. Amerykańskie media podają jednak, że maksymalna wartość operacji mogła sięgnąć nawet 750 mln dolarów.

Netflix, Disney i właściciel TVN w portfelu Trumpa

W dokumentach znalazły się zakupy i sprzedaże akcji największych firm medialnych i technologicznych świata. Chodzi m.in. o Netfliksa, Disneya, Comcast, Apple, Nvidię czy Warner Bros. Discovery, czyli właściciela TVN.

Z ujawnionych danych wynika, że Trump kupił papiery Netfliksa za co najmniej 571 tys. dolarów, a jednocześnie sprzedał akcje tej spółki za ponad 1,3 mln dolarów. Pojawiły się też inwestycje w Comcast, Disneya, Fox Corp. oraz Warner Bros. Discovery.

Szczególne zainteresowanie budzi właśnie Warner Bros. Discovery. Koncern jest właścicielem TVN, a amerykańskie media od miesięcy spekulują o możliwych zmianach po planowanej transakcji z Paramount Skydance.

Pieniądze Trumpa także w technologiach. Na czele Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon czy Meta

Raport pokazuje również duże operacje na akcjach gigantów technologicznych. Reuters wskazuje, że Trump miał kupować akcje Apple i Nvidii w przedziale od 1 do 5 mln dolarów każda. Jednocześnie zgłoszono sprzedaż papierów Microsoftu, Amazona i Mety — w widełkach nawet do 25 mln dolarów za pojedynczą transakcję.

W dokumentach pojawiają się też Oracle, Broadcom, Bank of America i Goldman Sachs.

Biały Dom odpiera zarzuty o konflikt interesów w sprawie inwestycji Trumpa

Biały Dom przekonuje, że Trump nie ma wpływu na decyzje inwestycyjne. Według administracji majątek prezydenta znajduje się w funduszu powierniczym zarządzanym przez jego dzieci oraz zewnętrzne instytucje.

Rzecznik Białego Domu podkreślił, że prezydent działa „wyłącznie w najlepszym interesie amerykańskiej opinii publicznej”.

