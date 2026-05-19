Morawiecki szykuje własną partię? Wyborcy PiS zabrali głos

Stowarzyszenie Rozwój Plus stworzone przez Mateusza Morawieckiego od kilku tygodni prowadzi do zgrzytów w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Do inicjatywy byłego premiera dołączyła już część działaczy związanych z PiS. Morawiecki przekonuje, że stowarzyszenie ma charakter ekspercki i analityczny. W partii nie brakuje jednak opinii, że może stać się politycznym zapleczem na przyszłość.

Wygląda na to, że wyborcy prawicy mogą obawiać się scenariusza, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby się rozpaść na mniejsze ugrupowania, co pokazują najnowsze badania.

Wyborcy PiS nie chcą nowej prawicowej partii

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że wyborcy PiS podchodzą do takiego scenariusza sceptycznie. Aż 43 proc. ankietowanych sympatyków partii uważa, że Mateusz Morawiecki nie powinien zakładać własnego ugrupowania.

Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów. Duża grupa badanych, bo aż 34 proc., nie ma jednak wyrobionej opinii w tej sprawie.

To pokazuje, że mimo silnej pozycji Morawieckiego wśród części prawicy, projekt nowej partii nie ma dziś wyraźnego poparcia nawet w elektoracie PiS.

Konflikt w PiS coraz bardziej widoczny

Wyniki sondażu pojawiają się w momencie, gdy w PiS trwa wewnętrzna rywalizacja w partii Jarosława Kaczyńskiego. Media od miesięcy opisują napięcia między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a politykami skupionymi wokół Przemysława Czarnka.

Choć obaj politycy próbują publicznie tonować emocje i pokazują się razem na spotkaniach, spekulacje o walce o wpływy w PiS nie ustają. Powstanie Rozwoju Plus tylko je nasiliło. Niedawno pisaliśmy o awanturze, do jakiej miało dojść na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS. Konflikt dotyczył między innymi skuteczności kampanii wyborczej kandydata PiS na premiera, padały oskarżenia w kierunku Morawieckiego, a jeden z posłów, Łukasz Schreiber miał przekonywać, że to on napisze nowy plan kampanii dla Przemysława Czarnka, ponieważ obecna taktyka się nie sprawdza. Sytuacja wymknęła się spod kontroli na tyle, że prezes zapowiedział likwidację wszystkich stowarzyszeń w partii.

Polacy też są sceptyczni wobec założenia partii przez Morawieckiego

Podobne wyniki przyniosło pytanie o potencjalne założenie własnej partii przez Morawieckiego zadane wszystkim ankietowanym Polakom. 35 proc. badanych sprzeciwia się powstaniu nowej partii byłego premiera, a 23 proc. popiera taki pomysł. Największa grupa, 42 proc., odpowiedziała jednak, że nie ma zdania na ten temat.

Badanie Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 5–6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

