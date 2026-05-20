Kongres Polonii Amerykańskiej z listem do Trumpa ws. żołnierzy USA. „Z całym szacunkiem wzywamy”

Kongres Polonii Amerykańskiej wysłał list do Donalda Trumpa ws. decyzji o anulowaniu wysłania żołnierzy do Polski – podała „Gazeta Wyborcza”. „Z całym szacunkiem wzywamy, aby ponownie rozważył Pan niedawną decyzję dotyczącą redukcji żołnierzy i zamiast tego kontynuował politykę wzmacniającą i rozwijającą garnizon wojskowy USA w Polsce, w tym poprzez możliwe przeniesienie sił obecnie stacjonujących w Niemczech” – podkreślono w liście do amerykańskiego prezydenta.

W piśmie prezesa Kongresu Huberta Cioromskiego datowanym na poniedziałek 18 maja ostrzegano również przed agresywną postawą Rosji w Europie Wschodniej. Podobne listy, utrzymane w podobnym tonie, wysłano także do sekretarza stanu Marco Rubio oraz sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Rzecznik Kongresu Polonii Amerykańskiej Łukasz Dudka zapowiedział, że „w planach na najbliższe dni są spotkania z senatorami i kongresmenami”.

USA anulowały wysłane żołnierzy do Polski. List Kongresu Polonii Amerykańskiej do Donalda Trumpa

Ma też zostać przygotowane pismo do wszystkich członków polskiej grupy parlamentarnej w Kongresie USA – Congressional Poland Caucus. W sprawie pojawiło się sporo zamieszania. We wtorek JD Vance rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zapewnił go, że „Stany Zjednoczone zachowają silną obecność wojskową w Polsce”. Z kolei na briefingu w Białym Domu wiceprezydent USA stwierdził, że USA chcą zachęcić Europę do „większego zaangażowania się” we wspólną obronę.

– Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich żołnierzy z Europy. Mówimy o przesunięciu niektórych zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy – powiedział Vance. Amerykański wiceprezydent w kontekście Polski podkreślił, że „rozmieszczenie oddziałów zostało standardowe opóźnione, co czasami ma miejsce w takich sytuacjach i nie ma mowy o redukcji”.

Czytaj też:

Co z żołnierzami USA w Polsce? Nowe informacje od szefa MONCzytaj też:

Szef NATO skomentował wycofywanie wojsk USA z Europy. „Wiemy, że nastąpi dostosowanie”