Polityczna awantura w Polsce po decyzji Trumpa. „Przestańcie się ośmieszać”

Trump ogłosił wysłanie wojsk do Polski

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że do Polski trafi dodatkowe 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Komunikat szybko wywołał polityczne reakcje zarówno po stronie rządu, jak i opozycji. W sieci pojawiły się podziękowania, deklaracje o wzmacnianiu sojuszu z USA, ale też ostre zarzuty o polityczne wykorzystywanie decyzji Waszyngtonu.

Trump przekazał informację w czwartek wieczorem czasu polskiego. We wpisie podkreślił, że decyzja ma związek z relacją, jaką ma mieć z prezydentem Karolem Nawrockim.

„W związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. Dziękuję za uwagę!” — napisał Donald Trump.

Karol Nawrocki reaguje po decyzji USA ws. wysłania żołnierzy do Polski

Na wpis amerykańskiego prezydenta szybko odpowiedział prezydent Karol Nawrocki.

„Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego — ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!” — napisał Nawrocki.

Do sprawy odniósł się także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Decyzja prezydenta D. Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność” — napisał szef MON.

Ambasador USA i politycy komentują ruch Trumpa

Głos zabrał również ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Opublikował nagranie z wcześniejszą wypowiedzią Trumpa dotyczącą możliwości przeniesienia części wojsk do Polski. „Prezydent Trump dotrzymuje słowa” — napisał Rose.

Na nagraniu Trump mówił: „Polska by tego chciała. Mamy świetne stosunki z Polską, z prezydentem Nawrockim. Pamiętacie, poparłem go, wygrał, przyszedł z dalekiego tyłu i wygrał. To świetny wojownik, świetny facet, bardzo mi się podoba, więc to możliwe”.

Nagranie udostępnił także wiceszef MON Cezary Tomczyk.

„W takich sytuacjach jedno jest pewne: wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens” — powiedział Tomczyk.

„Ogromny sukces” czy polityczne przypisywanie zasług?

Decyzję Trumpa komentowali także politycy związani z obozem prezydenckim i PiS. Szef BBN Bartosz Grodecki ocenił, że to efekt budowania relacji z USA.

„Decyzja Donalda Trumpa to ogromny sukces Prezydenta Karola Nawrockiego i efekt konsekwentnego budowania relacji transatlantyckich” — napisał.

Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził z kolei: „Prezydent Karol Nawrocki pokazał po raz kolejny, że w relacjach Polska-USA wygrywa twarda gra i konsekwencja, a nie politykierstwo. Inni mogliby się uczyć”.

Przemysław Czarnek napisał krótko: „Gigantyczny sukces Polski dzięki Karolowi Nawrockiemu. Dziękujemy”.

Do sprawy odniósł się także minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

„Ogromna praca i równie ogromny sukces wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo Ojczyzny. Szczególne ukłony za tytaniczną pracę dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, Cezarego Tomczyka, Bogdana Klicha i Sztabu Generalnego” — napisał.

Na jego wpis odpowiedział europoseł PiS Maciej Wąsik. „Konia kują, żaba nogę podstawia” — stwierdził ironicznie.

Ostra wymiana między PiS i KO po decyzji Trumpa

Głos w sprawie zabrał też Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

„Bezpieczeństwo Polski opiera się na sile własnej, ale także na dobrej współpracy sojuszniczej. Dziś po raz kolejny przekonujemy się, że spokojna praca dyplomatyczna i konsekwentne budowanie relacji przynosi efekty. Za tę dobrą decyzję podziękowania należą się prezydentom Polski i USA. To ich doskonała relacja przynosi dziś spokój i bezpieczeństwo” – napisał Przydacz.

Z kolei posłanka PiS Aneta Czerwińska zwróciła w swoim wpisie na brak reakcji premiera Donalda Tuska, który jeszcze nie odnosił się do sprawy.

Najostrzejszy komentarz zamieścił poseł KO Roman Giertych, który skrytykował polityków PiS przypisujących sukces Karolowi Nawrockiemu.

„Przestańcie PiS-owcy się ośmieszać gadaniną, że Nawrocki miał wpływ na Trumpa. Przecież oni nawet nie gadali po decyzji Pentagonu o wstrzymaniu rotacji wojsk USA. Trump, wycofał się pod wpływem krytyki wewnętrznej i postanowił przypomnieć, że Nawrocki to jego namiestnik. I tyle” — napisał polityk KO.

