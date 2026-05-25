Zaskakujące wyniki nowego sondażu. Tak Polacy ocenili Karola Nawrockiego

Notowania Sejmu ponownie się pogorszyły, a przynajmniej tak wynika z nowego badania CBOS. Coraz więcej Polaków krytycznie ocenia pracę posłów, podczas gdy oceny prezydenta Karola Nawrockiego pozostają stabilne i niemal równo podzielone.

Sejm ze spadkiem poparcia w nowym sondażu

Według badania CBOS działalność Sejmu dobrze ocenia obecnie 33 proc. ankietowanych. To spadek o 4 punkty procentowe względem kwietnia. Negatywnie o pracy posłów wypowiada się już 49 proc. respondentów, a 18 proc. nie ma zdania.

CBOS zwraca uwagę, że po chwilowym spadku liczby ocen krytycznych, w maju ponownie wzrosło niezadowolenie z pracy niższej izby parlamentu. Krytyczne opinie wyraźnie dominują nad pozytywnymi.

Senat oceniany lepiej niż Sejm

Nieco lepsze wyniki uzyskał Senat. Pracę senatorów pozytywnie oceniło 37 proc. badanych, a negatywnie – 38 proc. Różnica między ocenami pozostaje więc minimalna.

Jednocześnie CBOS zaznacza, że zmiany w notowaniach Senatu są niewielkie i mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Co czwarty respondent nie miał w tej sprawie wyrobionej opinii.

Karol Nawrocki dzieli Polaków

Z sondażu wynika też, że opinie o działalności prezydenta Karola Nawrockiego pozostają mocno podzielone. Dobrze pracę głowy państwa ocenia 46 proc. respondentów, a źle – 42 proc.

W porównaniu z poprzednim miesiącem układ ocen praktycznie się nie zmienił. Minimalnie wzrosła jednak przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi. Zdania na temat prezydenta nie miało 12 proc. badanych.

Jak przeprowadzono badanie CBOS?

Badanie zostało zrealizowane między 7 a 17 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1041 dorosłych mieszkańców Polski. Respondenci mogli wybrać jedną z trzech metod udziału: wywiad bezpośredni, telefoniczny lub ankietę internetową.

