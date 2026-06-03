Niespodziewana decyzja sądu ws. Ziobry. Sędzia wyłączona po skandalu

Rzeczniczka prasowa sądu sędzia Anna Ptaszek przekazała, że decyzja w tej sprawie zapadła 2 czerwca – przekazała Wirtualna Polska. Jak przekazano, nie wylosowano jeszcze osoby, która zastąpi Grabowską. Decyzja może zapaść w piątek lub poniedziałek.

ENA ws. Ziobry. Sędzia odsunięta od sprawy

W ubiegłą środę Prokuratura Krajowa przekazała do Sądu Okręgowego wniosek dotyczący wyłączenia sędzi ze sprawy. Prok. Przemysław Nowak argumentował wówczas, że powodem tej decyzji jest posiadanie przez Grabowską 102 akcji TV Republika. Według materiału dowodowego stacja miała w ostatnim czasie zatrudnić Zbigniewa Ziobrę jako korespondenta w Stanach Zjednoczonych.

„Zdaniem prokuratora posiadanie przez sędziego akcji spółki, w której zatrudniony jest podejrzany, którego sprawa dotyczy, może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi” – wyjaśnił prok. Nowak.

Ziobro opuścił Węgry. Rozpoczął współpracę z TV Republika

Przypomnijmy, w połowie maja poseł PiS potwierdził, że opuścił Budapeszt i teraz będzie mieszkał w USA. Na antenie TV Republika poinformował również, że rozpoczął współpracę ze stacją.

– Myślę, że takie spojrzenie z perspektywy amerykańskiej, z zaangażowaniem wielkiej Polonii amerykańskiej będzie miało swoją wartość i wymowę również dla stacji i wzmocnienie rozmaitości poglądów – stwierdził Ziobro podczas wystąpienia na antenie TV Republika 10 maja.

– Nasza współpraca nie jest precedensem, ponieważ wielokrotnie, różni politycy na przestrzeni lat występowali jako stali komentatorzy (...). Nie przecieram więc jako pierwszy tych ścieżek, ale chętnie w nie wchodzę, bo to jest wyzwanie, zwłaszcza że mogę docierać do tak szerokiego grona odbiorców – ocenił wówczas polityk.

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