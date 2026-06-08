Sikorski o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu. „Będzie dziwnie”

Przypomnijmy, z negatywnymi komentarzami w Polsce spotkała się decyzja Wołodymyra Zełenskiego, który w zeszłym miesiącu nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. „Karol Nawrocki” zaproponował, aby 8 czerwca podczas posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego rozważyć odebranie tego wyróżnienia ukraińskiemu prezydentowi.

– Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – ocenił wówczas Nawrocki.

Sikorski o propozycji Nawrockiego ws. orderu Zełenskiego

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych skomentował 8 czerwca zapowiadane działania polskiego prezydenta w tej sprawie. Jak zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikarzami, Nawrocki chciał mieć wpływ na politykę zagraniczną Polski, a teraz „czeka go decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną” .

Podkreślił także, cytowany przez Onet, że „będzie dziwnie, gdy okaże się — jeśli zawęzimy sprawę do żyjących — że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy” .

Apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego

W poniedziałek premier Donald Tusk również nawiązał do kwestii nazewnictwa jednej z ukraińskich jednostek i zwrócił się do przedstawicieli Polski i Ukrainy.

„Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia” – przekazał lider KO.

„Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich” – dodał.

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