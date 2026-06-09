Ziobro uderza w Żurka. „Miał być spektakl, a jest kompromitacja”

Zbigniew Ziobro opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym skrytykował ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz premiera Donalda Tuska. Były szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że zapowiadane przez obóz rządzący rozliczenia polityków poprzedniej władzy zakończyły się niepowodzeniem.

Ziobro: Zamiast triumfu jest publiczna kompromitacja

We wpisie opublikowanym na platformie X Zbigniew Ziobro ocenił, że działania podejmowane wobec niego przez obecne władze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

„Żurek skisł. Zamiast triumfalnych igrzysk wyborczych z Ziobrą w kajdankach i czerwonym kombinezonie, jest publiczna kompromitacja i pokaz nieudolności” – napisał były minister sprawiedliwości.

Polityk zasugerował również, że premier Donald Tusk jest rozczarowany efektami działań swojego ministra. Według Ziobry w otoczeniu szefa rządu mają pojawiać się rozmowy o zmianach personalnych i nowym otwarciu po wakacjach.

Ziobro atakuje rząd. Zarzuty dotyczące przyspieszania postępowań

W dalszej części wpisu były minister przekazał, że otrzymał informacje od „wiarygodnego źródła” dotyczące działań podejmowanych przez wiceministra sprawiedliwości, sędziego Dariusza Mazura.

Ziobro twierdzi, że Mazur miał podejmować działania zmierzające do przyspieszenia terminów spraw dotyczących jego samego oraz innych sędziów. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających te zarzuty.

Były minister nawiązał również do wcześniejszej działalności Dariusza Mazura, przypominając m.in. jego stanowisko w sprawie ekstradycji reżysera Romana Polańskiego oraz krytykując zmiany kadrowe w sądach.

„Nie udało się sprowadzić mnie z Budapesztu”

W swoim wpisie Ziobro odniósł się także do prowadzonych wobec niego postępowań. Stwierdził, że zapowiadane przez polityków koalicji rządzącej „spektakularne rozliczenia” nie doszły do skutku.

„Nie udało mu się jednak sprowadzić mnie z Budapesztu. Nawet bagażnik nadal zieje pustką” – napisał były minister, nawiązując do wcześniejszych sporów politycznych i medialnych komentarzy dotyczących jego pobytu na Węgrzech.

Na zakończenie wpisu Ziobro zasugerował, że sztab komunikacyjny premiera Donalda Tuska przygotowuje nową strategię polityczną na jesień, a Waldemar Żurek może nie odgrywać w niej już kluczowej roli.

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