Nawrocki weźmie udział w gali sztuk walki w Białym Domu. Tak wyglądają przygotowania

O godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek rozpocznie się gala UFC Freedom 250 na terenie Białego Domu. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak wyglądają przygotowania do wydarzenia. Proces rozładunku i montażu scenografii rozpoczął się już 20 maja. Dyrektor ds. zarządzania i administracji Białego Domu Joshua Fisher powiedział, że każdego dnia do Białego Domu przyjeżdżało od 20 do 30 ciężarówek wypełnionych sprzętem najlepszej organizacji MMA na świecie.

UFC Freedom 250 w Białym Domu. Scenografia niemal na ukończeniu

Chodzi zarówno o infrastrukturę sceniczną, jak i materiały techniczne – podało CNN. W tym celu konieczne było zaangażowanie od 700 do 900 podwykonawców „posiadających specjalistyczną wiedzę związaną z każdym elementem konstrukcji”. Wszystko po to, aby zbudować miejsce widowiskowe dla ponad czterech tysięcy osób, w którym znajdzie się pełnowymiarowy oktagon UFC o średnicy 26,5 metra, ogromne ekrany wideo oraz scenografia w barwach czerwieni, bieli i błękitu.

Zaprojektowano również konstrukcję oświetleniową zwana „Szponem”. Wzmocniono także zabezpieczenia, m.in. ogrodzenia zapobiegające wspinaniu się. Koszt produkcji, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla zawodników szacuje się na około 60 milionów dolarów. Forbes podkreślił, że pełne koszty pokryje UFC, które z jednej strony ma stracić na wydarzeniu ok. 30 mln dol., ale kosztem najlepszej reklamy w historii.

Karol Nawrocki wśród widzów. Polski prezydent z zaproszeniem od Donalda Trumpa

Na galę w Białym Domu nie ma możliwości standardowego zakupu biletów. Miejsca w pobliżu areny trafią do VIP-ów. Co najmniej 1,2 tys. krzesełek mają zapełnić członkowie czynnych sił zbrojnych, którzy muszą spełnić restrykcyjne warunki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa na UFC Freedom 250 i weźmie udział w wydarzeniu.

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