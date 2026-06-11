Nowy sondaż partyjny. KO wyraźnie przed PiS, jedna partia mocno traci

Pracownia Opinia24 opublikowała wyniki badania, które przeprowadzono od 8 do 10 czerwca wśród 1000 osób. Wykorzystano w nim metodę CATI oraz CAWI. W niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 proc., ponieważ „udziały procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych do jednego miejsca po przecinku” – przekazał serwis TVN24.

Wyniki sondażu partyjnego. KO nadal wyprzedza PiS

Według badania największe poparcie nadal ma Koalicja Obywatelska. Uzyskała bowiem 34,1 proc. głosów (wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w zeszłym miesiącu). Zaraz za nią jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2 proc. (spadek o 0,6 p.p.). Podium zamknęła Konfederacja, którą poparło 12,6 proc. badanych (wzrost o 0,9 p.p.).

Za podium uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – poparło ją 7,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,3 p.p.). Taki sam wynik uzyskała Lewica (wzrost o 0,5 p.p.).

Zaraz za nimi jest partia Razem, którą poparło 3,2 proc. (wzrost o 1,3 p.p.), nieco mniej uzyskało PSL – 2,7 proc. (wzrost o 0,8 p.p.). Ostatnie miejsce zajęła Polska 2050, która odnotowała największy spadek poparcia – otrzymała bowiem 1,8 proc. głosów (wynik jest niższy w porównaniu z poprzednim badaniem o 1,2 p.p.). Wyniki tych partii są pod progiem wyborczym.

Sondaż ujawnił frekwencję

Wyniki badania wykazały także, że 73 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby wziąć udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Z kolei 21 proc. osób nie chciało głosować, a 6 proc. przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Polacy ocenili rząd Tuska. Jest czerwona kartka

Ciekawy jest też wynik sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” . Respondenci ocenili w nim rząd Donalda Tuska. Działania jego gabinetu oceniło pozytywnie tylko 33 proc. ankietowanych. 54 proc. badanych było odmiennego zdania, a 13 proc. osób stwierdziło, że nie ma zdania w tej kwestii. Sondaż przeprowadzono od 28 do 29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

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