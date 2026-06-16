Po wizycie Nawrockiego w USA ujawniono napięcia. „Czas się kurczy”

16 czerwca rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz był gościem programu „Wywiad Wnet” na antenie Radia Wnet. Podczas rozmowy opowiedział m.in. o szczegółach ostatniej wizyty Karola Nawrockiego w USA oraz o oczekiwaniach polityka wobec prezydenta Ukrainy.

Wizyta Nawrockiego w USA

– Kluczowe rozmowy toczyły się w niedzielę i poniedziałek. Prezydent uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych wokół 250-lecia Stanów Zjednoczonych, podpisania deklaracji niepodległości, ale także w 80. urodzinach prezydenta USA – relacjonował Leśkiewicz.

Współpracownik Nawrockiego przekazał także, polski prezydent dwukrotnie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Doszło też do rozmów „z innymi przedstawicielami administracji amerykańskiej” – m.in. z Marco Rubio oraz Petem Hegsethem.

Dodał również, że „były to przede wszystkim poważne rozmowy” dotyczące bezpieczeństwa, energetyki oraz obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

– W efekcie tych spotkań, rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem, Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, w ciągu najbliższych dni, zaprosi do siebie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, by porozmawiać z nim na temat przygotowań do stworzenia warunków, żeby ta baza funkcjonowała – przekazał Leśkiewicz.

Kiedy Nawrocki podejmie decyzję ws. orderu Zełenskiego?

Leśkiewicz ocenił również, że Wołodymyr Zełenski „zdawał sobie sprawę” , że „nadając imię 'Bohaterów UPA' jednej z jednostek wojska ukraińskiego, wywoła dyplomatyczny skandal, i to się spotka ze zdecydowaną reakcją w Polsce ”.

– Prezydent jasno się w tej sprawie wyraził. Czekamy na ostateczną decyzję. Zapadnie na pewno niebawem – poinformował rzecznik. Dodał też, że Nawrocki „nie ulega żadnej presji” .

– Być może w tej całej geopolitycznej układance intencją Zełenskiego było wywołanie fermentu, by potem usprawiedliwić brak bliższej współpracy z Polską w momencie odbudowy Ukrainy, kiedy ta pogoni Federację Rosyjską ze swojego terytorium. To, że mamy pewien problem dotyczący kwestii symbolicznej, nadania imienia (...) nie wpływa na to, że my Ukrainie będziemy pomagali w walce z Federacją Rosyjską, bo to jest interes nie tylko Polski, ale całej Europy – zapewnił Leśkiewicz.

Z ustaleń rzecznika wynika również, że do tej pory Zełenski nie zadzwonił do Zełenskiego w tej sprawie. – Nadal oczekujemy, i ten czas się kurczy, na konkretne decyzje prezydenta Zełenskiego. Dla nas sprawa jest oczywista, ta nazwa jednostki powinna być zmieniona i takie są oczekiwania prezydenta Karola Nawrockiego. Jasno to wyraził – przekazał Leśkiewicz.

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