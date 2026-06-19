Nawrocki spotkał się z francuskim politykiem. Czego szukał w Polsce członek partii Le Pen?

Do spotkania Nawrockiego z Bardellą doszło w czwartek 18 czerwca w Warszawie. Francuski polityk to przewodniczący Zjednoczenia Narodowego, ugrupowania Marine Le Pen.

Tamtejsze media typują, że najprawdopodobniej to właśnie on zostanie kandydatem partii na prezydenta w wyborach 2027 roku. Le Pen może bowiem być wyłączona z wyborczej walki przez wyrok sądowy, który ma zostać ogłoszony w lipcu tego roku.

Bardella rozmawiał z Nawrockim. Szefernaker wspomniał o „wspólnych wyzwaniach”

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zamieścił w mediach społecznościowych krótką informację o rozmowie swojego szefa z francuskim politykiem.

„Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań, a także wiele możliwości współpracy. Dziś w Warszawie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Jordanem Bardellą — francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego. To była bardzo dobra rozmowa o przyszłości Europy, bezpieczeństwie oraz roli suwerennych państw we wspólnocie europejskiej” – pisał na X.

Bardella: Francję i Polskę łączą bardzo silne więzi historyczne

Jeszcze przed spotkaniem z Nawrockim, Bardella odwiedził polski Sejm. Spotkał się tam z politykami Konfederacji, w tym z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Francuskie media zauważają, że jego obecna aktywność to część trwającej już kampanii wyborczej. W rozmowie z „Politico” Francuz tłumaczył, dlaczego zdecydował się na podróż do Polski.

— Francję i Polskę łączą bardzo silne więzi historyczne, które istnieją od dziesięcioleci czy też od czasów Napoleona Bonaparte. Dochodzą do tego bardzo szczególne relacje Polaków z Francuzami i vice versa – podkreślał.

– Polska jest teraz szóstą gospodarką Unii Europejskiej i w ostatnich latach w wielu kwestiach podjęła jasne zobowiązania, by bronić swoich granic przed napływami migracyjnymi, które stanowią istotne wyzwanie dla państw europejskich — dodawał.

— Wobec potrzeby odzyskania autonomii strategicznej, Polska podjęła w ostatnich miesiącach i latach konkretne kroki w kwestiach zbrojenia i obronności – chwalił decyzje naszych władz.

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