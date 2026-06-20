Efekt domina po ruchu Nawrockiego. Kolejni Ukraińcy podejmują ten sam krok

Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Bodnar chce zwrócić przyznany mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Kilka godzin później szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow poinformował, że odda Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej tę samą decyzję podjął szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha – chce zwrócić przyznany mu Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Vasyl Bodnar rezygnuje z polskiego odznaczenia

Ukraiński ambasador poinformował o swojej decyzji 19 czerwca. „Dziś przeżywamy trudne czasy w naszej historii. Zbudowaliśmy relacje oparte na zaufaniu, solidarności i wzajemnym szacunku. Polska jest dla nas przyjacielem, sojusznikiem i partnerem. To miliony Polek i Polaków, którzy otworzyli swoje domy i serca dla naszych ludzi, pomogli Ukrainie w najtrudniejszym czasie. Zawsze będziemy pamiętać o tej pomocy, doceniać ją i opowiadać o niej naszym dzieciom i wnukom” – przekazał we wpisie na Facebooku.

Bodnar podkreślił, że Ukraina i Polska rozumieją, jakie zagrożenie stwarza Rosja, a on sam pracuje na nad tym, aby relacje obu krajów się rozwijały.

„Nie mogę jednak pozostać obojętny wobec decyzji, którą uważam za historycznie niesprawiedliwą. Rozumiejąc emocje panujące w Polsce, nie godzę się z tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – przyjaciel Polski, głowa państwa, które walecznie się broni przed rosyjskim agresorem oraz broni pokoju w Europie – został pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia” – dodał.

Jego zdaniem obecnie „decyzja ta jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest skierowany do całego narodu ukraińskiego” .

„W tych okolicznościach zmuszony jestem zwrócić Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo obecnej sytuacji jestem przekonany, że zdrowy rozsądek zwycięży nad emocjami, a wzajemny szacunek – nad polityczną koniunkturą” – podkreślił.

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W podobnym tonie wypowiedział się tego samego dnia Kyryło Budanow. „Jak każdy Ukrainiec, nie mogę pozostać z boku i po prostu obserwować, jak przeciwko naszym obywatelom bezpodstawnie i sztucznie nakręca się machina nienawiści. W związku z tym odmawiam przyjęcia Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu „Zasługi dla Polski”, którym uhonorował mnie w zeszłym roku prezydent Polski” – poinformował w serwisie X. „Jestem pewien, że ukraińskie społeczeństwo – zarówno wojskowi, jak i cywile – odczuwa te same emocje i poprze ten krok” – dodał.

„W obliczu takich nierozważnych działań nie widzę możliwości zachowania przyznanego mi w październiku 2022 roku wysokiego odznaczenia (...). W najbliższym czasie zwrócę go Polsce” – poinformował dzień wcześniej na Facebooku Andrij Sybiha. Dodał także, że „nie chodzi o odznaczenia, lecz o wzajemny stosunek (...). Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy” – dodał.

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