Zełenski odesłał order Nawrockiemu. Ukraińcy nie kryją zadowolenia. “Duma narodowa i kpina z Polski”

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura ujawnił, jaki był stosunek komentarzy w ukraińskich mediach do zwrotu odznaczenia. Przypomnijmy, w piątek Karol Nawrocki odebrał order prezydentowi Ukrainy, a ten w sobotę odesłał go do Pałacu Prezydenckiego.

Ukraińcy zadowoleni z decyzji Wołodymyra Zełenskiego

Według danych ujawnionych przez Res Futura 99,5 proc. komentarzy zamieszczonych w ukraińskich social mediach było krytycznych wobec Polski. Co ważne, wśród użytkowników nie dominował gniew, a „dumna narodowa i kpina z Polski” .

53 proc. dyskusji stanowiło nie samo odebranie orderu, a sposób jego odesłania. „Najwyższe polskie odznaczenie wróciło do Warszawy zwykłą paczką 'Nowej Poczty', jak zwrot wadliwego towaru” – pisała Res Futura, powołując się na komentarze. Dodano także, że obywatele Ukrainy „świętują sposób, w jaki Kijów odpowiedział”.

Autorzy analizy zwrócili też uwagę, że w wyniku decyzji Zełenskiego kolejni przedstawiciele Ukrainy, którzy otrzymali ordery, zaczęli masowo deklarować, że zrzekają się odznaczeń. Ośrodek przekazał, że wśród komentarzy dużo jest głosów, które wyrażają dumę z UPA. Res Futura oceniło, że całe zdarzenie „ma charakter formujący świadomość historyczną i państwową Ukrainy” .

Na temat zwrotu orderu od 20 do 21 czerwca pojawiło się w ukraińskich mediach społecznościowych 5 206 wzmianek, 45,3 milionów wyświetleń oraz 1,4 mln reakcji.

Sprawa polskiego orderu. Zełenski odpowiedział Nawrockiemu

Przypomnijmy, 20 czerwca prezydent Ukrainy poinformował w serwisie X, że zwrócił order polskiemu prezydentowi.

„To symbol najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza szczególną więź z państwem polskim oraz wyjątkową wdzięczność Narodu Polskiego. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości stanowiących fundament naszej wspólnoty” – napisał Zełenski.

Jednocześnie dodał: „jeśli uznaje się, że ten szczególny symbol może pozostać przy Katarzynie II, Benito Mussolinim i Gerhardzie Schröderze, to my na Ukrainie nie będziemy się z tym spierać” .

Podkreślił także, że „Ukraina pozostanie otwarta na wszelkie konstruktywne formaty współpracy z Polską, aby unikać sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej historii oraz zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku” .

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