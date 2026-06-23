PiS apeluje o wpłaty. Znane małżeństwo przekazało partii ponad ćwierć miliona złotych

Andrzej Gwiazda jest jednym ze znanych działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL-u. Był także jednym z liderów strajku w Stoczni Gdańskiej, do którego doszło w sierpniu 1980 r. oraz współzałożycielem „Solidarności” .

Ile Gwiazdowie przekazali na PiS? Kwota robi wrażenie

Z ustaleń „Faktu ” wynika, że para od kilku lat regularnie wspiera partię Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2024-2026 przekazali na PiS w sumie 385 380 zł. Dwa lata temu wpłata wyniosła 106 500 zł, a w zeszłym roku 138 900 zł. Natomiast w maju tego roku już 139 980 zł.

Dziennik zwrócił uwagę, że w 2023 roku Sąd najwyższy przyznał Andrzejowi Gwieździe 1,3 mln zł zadośćuczynienia oraz odszkodowania za bezprawne aresztowanie, a także internowanie w latach 80.

PiS apeluje do wyborców o wsparcie finansowe

Przypomnijmy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wysokości 3,6 mln zł w finansowaniu kampanii parlamentarnej w 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza zmniejszyła subwencję dla PiS-u. W maju podczas konferencji partii Jarosław Kaczyński poinformował, że do końca roku „brak wypłat ze strony państwa (...) osiągnie już 46 mln zł” .

– Zwrócił się wówczas do zwolenników partii o wpłaty. – Nie liczymy na jakieś wielkie sumy, liczymy na możliwie dużą ilość tych, którzy nas wesprą – apelował Kaczyński.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał wówczas, że ugrupowanie jest wspierane przez jego członków, jednak to nie wystarcza. – Nasza reprezentacja nie jest tak duża, żebyśmy mogli pokryć koszty naszej działalności – mówił polityk.

Ze wcześniejszych ustaleń medialnych wynika, że część posłów oraz europosłów unikała płacenia comiesięcznych składek, co również przyczyniło się do zmniejszenia środków finansowych partii.

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