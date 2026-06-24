Po wywiadzie sygnalisty Trzaskowski podejmuje działania. „Zwrócę się z wnioskiem”

Przypomnijmy, 23 czerwca dr Emil Jędrzejewski, sygnalista ze Szpitala Południowego udzielił głośnego wywiadu dla Kanału Zero. Poinformował w nim między innymi o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w placówce.

Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zapowiada działania w prokuraturze

„Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr. Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy, zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających” – zapowiedział w serwisie X prezydent Warszawy.

Odpowiedzi na działania Trzaskowskiego.

Publikacja Rafała Trzaskowskiego natychmiast wywołała falę komentarzy wśród polityków.

„A może trzeba było to zrobić, jak do Pana napisał?” – dopytywał Stanisław Tyszka z Konfederacji. Głos zabrał także Maciej Wąsik, europoseł PiS-u: „chyba po to, by pojutrze nie musieć się tłumaczyć na sesji Rady Miasta i zasłaniać się tajemnicą śledztwa, tak?” – napisał polityk .

„Dalsze czynności już zwyczajnie muszą być poprowadzone 'z urzędu', choćby nie wiem, jak bardzo dalej prokuratura nie chciała prowadzić rytmicznie podstawowych czynności w sprawie, w tym przesłuchania p. Dawida. Prokuratura powinna te czynności przeprowadzić, nie musiała już zlecać jakiemukolwiek innemu organowi” – odpisał z kolei Mariusz Gosek z PiS-u. „Mało tego, do Pana ponoć – jak informuje sam dr Jędrzejewski – bezpośrednio od przywołanego lekarza, trafić miała wiadomość o potrzebie pilnego spotkania. Rok temu jak Pan zareagował?” – dodał.

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