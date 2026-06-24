Leszek Miller nie ma wątpliwości co do Ukrainy. Kontrowersyjne słowa

24 czerwca były premier na antenie Radia Zet w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim odniósł się m.in. do sprawy orderu Wołodymyra Zełenskiego, a także do działań Karola Nawrockiego i konfliktu polsko-ukraińskiego. Polityk wyraził również zdecydowany pogląd dotyczący wojny między Rosją a Ukrainą.

Miller pochwala decyzję Nawrockiego ws. odebrania orderu Zełenskiemu

Zdaniem byłego premiera obecny konflikt między Kijowem a Warszawą zaszkodzi Ukrainie, nie Polsce.

– To Zełenski zepsuł te kontakty, nie zamierza ich odbudować. Ukraina dalej idzie banderowskim kursem i to wszystko źle się skończy dla Ukrainy. Przegra wojnę z Rosją i nastąpi wymiana całego kierownictwa politycznego – ocenił Miller. Jego zdaniem „Ukraina spoczywa w swojej ideologicznej podstawie na banderowskim nazizmie".

Pochwalił też decyzję Nawrockiego ws. odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Pierwszy raz miałem satysfakcję, że polski polityk wysokiego szczebla stanął w obronie pamięci okrutnie pomordowanych, bezbronnych Polaków – ocenił były szef polskiego rządu.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że z napięcia między obydwoma krajami zapewne cieszy się Rosja. Wówczas Miller stwierdził, że „ciągłe powoływanie się Kreml, na Putina jest infantylne, prymitywne i bez znaczenia”, ponieważ jego zdaniem „to by oznaczało, że (…) każdy polityk w Polsce nim coś powie – musi uzgadniać to z Kremlem”.

Miller: „Polskie bezpieczeństwo nie zależy od Ukrainy”

Podczas rozmowy były premier zaprzeczył także pojawiającym się opiniom, że sytuacja w Polsce jest zależna od sytuacji w Ukrainie związanej z zakończeniem wojny z Rosją. – Polskie bezpieczeństwo nie zależy od Ukrainy tylko od przyszłości, stabilności Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – ocenił Miller.

Leszek Miller odniósł się również do ewentualnych działań polskich przedsiębiorców związanych z odbudową Ukrainy. – Jakakolwiek inwestycja na skorumpowanej doszczętnie Ukrainie jest ogromnym ryzykiem dla każdej firmy – ocenił były szef polskiego rządu. – Wszystkie firmy, które będą chciały tam robić jakieś interesy, muszą się z tym liczyć – dodał.

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