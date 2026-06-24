Prezydent ogłosił ważną decyzję. „Mam dziś obowiązki polskie”

„Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji realizuje kluczowe misje nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Dlatego podjąłem decyzję o przedłużeniu funkcjonowania kontyngentu – codzienna służba naszych żołnierzy w bazie Incirlik, to fundament bezpieczeństwa wschodniej flanki oraz realne wzmocnienie struktur NATO. Mając dziś obowiązki polskie, z jednej strony dbamy o obronę Rzeczypospolitej, a z drugiej – budujemy silne sojusze” – napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

Prezydent podziękował żołnierzom za ich profesjonalizm i wyraził z nich dumę. Na stronie głowy państwa wyjaśniono, że do głównych zadań kontyngentu należy „prowadzenie działań patrolowo-rozpoznawczych, a także bieżące przekazywanie pozyskanych danych rozpoznawczych do struktur NATO, co wydatnie wzmacnia wspólną obronność i świadomość sytuacyjną sprzymierzeńców”. Podkreślono, że „misja ta ewoluowała wraz z modernizacją polskiej armii”.

Karol Nawrocki przedłużył funkcjonowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji

Jak czytamy „zadania patrolowoirozpoznawcze z bazy Incirlik realizowane są przez nowoczesne drony Bayraktar TB2, będące na wyposażeniu Wojska Polskiego”. „Wykorzystanie systemów bezzałogowych potwierdza wysokie kompetencje operacyjne polskich żołnierzy oraz zdolność do adaptacji najnowszych technologii na polu walki w strukturach międzynarodowych” – dodano.

Nawrocki pojawił się w bazie lotniczej Incirlik i spotkał się z żołnierzami podczas drugiego dnia swojej wizyty w Turcji. Prezydent oglądał m.in. pokaz Bayraktarów. We wtorek Nawrocki złożył wizytę w siedzibie wiodącego tureckiego koncernu technologiczno-obronnego Aselsan, który specjalizuje się w nowoczesnych technologiach wojskowych. Głowa polskiego państwa rozmawiała również ze swoim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem.

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