Wiceminister czekała na decyzję Tuska, wydała nagle oświadczenie. „Skoro już wszyscy wiedzą”

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami poinformowała w mediach społecznościowych, że złożyła rezygnację na ręce premiera Donalda Tuska. „Nie była to łatwa decyzja, bo nigdy nie przyszłam do ministerstwa dla stanowiska. Przyszłam dla spraw. Dla ludzi. Dla zmian, o które od wielu lat także walczyłam jako społeczniczka. Wszystko, czego się podejmuję, staram się robić na 100 proc”. – napisała Maja Nowak.

Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że „dziś jednak jej dziecko potrzebuje jej bardziej niż ministerstwo, a są momenty, w których trzeba zatrzymać się i wybrać to, co najważniejsze”. „Trwają zaawansowane prace nad zmianami w systemie orzekania i wieloma innymi rozwiązaniami, których od lat oczekuje środowisko. Mam ogromną nadzieję, że mój następca będzie je kontynuował” – podkreśliła we wpisie Nowak.

Wiceminister MRPiPS i pełnomocnik ds. OzN Maja Nowak złożyła rezygnację na ręce Donalda Tuska

„Odchodzę z funkcji, ale nie odchodzę od spraw. Osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i organizacje zawsze były i pozostaną dla mnie ważne. Nadal będę pracować z pełnym zaangażowaniem w Sejmie i bardzo liczę na dalszą współpracę ze wszystkimi, którym zależy na realnych zmianach. Już w najbliższym czasie zwołam posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami i zapraszam każdego z Państwa do rozmowy i wspólnej pracy” – brzmi fragment oświadczenia.

Odchodząca wiceminister podkreśliła, że chciała o sprawie poinformować, kiedy szef rządu „podpisze jej rezygnację, ale i tak już wszyscy wiedzą”. Nowak przyznała, że „podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji w jej życiu zawodowym”. Polityk podziękowała za zaufanie Tuskowi, Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, Szymonowi Hołowni, całemu jej resortowi oraz jej asystentowi Hubertowi Olszczakowi za pracę i zaangażowanie.

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