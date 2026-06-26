Politycy PiS zwracają ukraińskie odznaczenia. Mocne słowa europosła

Po tym jak Jarosław Kaczyński ogłosił zamiar oddania orderu Ukrainie kolejni politycy jego partią idą tym śladem. „Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne – zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie” – podkreślono w oświadczeniu, pod którym podpisali się politycy PiS: Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński, Zbigniew Rau oraz Jacek Saryusz-Wolski.

„Bardzo Panom dziękujemy za tę solidarność z całym Narodem Polskim i kolejny dowód na wielki patriotyzm” – skomentował Przemysław Czarnek. Błaszczak w mediach społecznościowych zaznaczył, że otrzymał order za zasługi. Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnił, że jego decyzja to m.in. „gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody”.

Politycy PiS oddają odznaczenia ukraińskie. Adam Bielan i Jacek Saryusz-Wolski dołączają do kolegów

Jednocześnie chwalił głowę państwa, która według niego pokazała, że „pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom”. „Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar” – podsumował Błaszczak. Swoje odznaczenie zdecydował również oddać europoseł Adam Bielan, który wspomniał o „haniebnej polityce władz ukraińskich”.

„To nie są działania przeciwko narodowi ukraińskiemu. Należy nadal wspierać Ukrainę w walce z Rosją licząc na jak najszybsze zwycięstwo Kijowa. Wróg jest w Moskwie. Dobry sojusz i wspólna przyszłość musi opierać się jednak na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i prawdzie. Oczekuję od strony ukraińskiej opamiętania i natychmiastowego odejścia od polityki tożsamościowej opartej na bestialskiej zbrodni i kłamstwie wołyńskim” – podsumował polityk PiS.

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