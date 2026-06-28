Iran uderza w bazy USA i grozi „piekłem”. Trump: możecie przestać istnieć

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Według komunikatu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zniszczonych miało zostać osiem ważnych obiektów infrastruktury. Irańczycy przedstawiają operację jako bezpośrednią odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA.

Odpowiedź Iranu na uderzenia USA

Teheran nie ograniczył się do informacji o samym ataku. W ostrym komunikacie IRGC zapowiedziało, że każda wroga agresja – niezależnie od jej skali – spotka się z „bezwzględną odpowiedzią”. Dowództwo marynarki wojennej formacji ostrzegło również, że amerykańskie bazy w regionie w najbliższych dniach będą przeżywać „piekło”.

Władze Kuwejtu wcześniej informowały o wrogim ataku rakietowym i dronowym. Kuwejcka armia przekazała, że obrona powietrzna reaguje na zagrożenie. Także Bahrajn potwierdził działania Iranu i uruchomił alarmy przeciwlotnicze. To właśnie tam znajduje się duża baza morska Stanów Zjednoczonych, co dodatkowo podnosi rangę wydarzeń.

Bezpośrednią przyczyną eskalacji były wcześniejsze działania amerykańskiej armii. W sobotę USA poinformowały o atakach na cele w Iranie, tłumacząc je odpowiedzią na trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej. Według strony amerykańskiej był to odwet za uderzenie w tankowiec płynący pod banderą Panamy w rejonie cieśniny Ormuz.

Trump ostrzega Teheran przed katastrofalnymi skutkami

Do sytuacji odniósł się również Donald Trump. Prezydent USA poinformował, że amerykańskie samoloty zaatakowały irańskie magazyny rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe po kolejnym – jak podkreślił – naruszeniu zawieszenia broni.

Trump napisał też, że Irańczycy „bardzo możliwe, że nigdy się nie nauczą”. Jednocześnie zasugerował, że Waszyngton może porzucić dotychczasową powściągliwość i przejść do znacznie ostrzejszej odpowiedzi militarnej. W jego ocenie konsekwencje dla Teheranu mogłyby być skrajnie poważne.

„Amerykańskie samoloty właśnie zaatakowały irańskie magazyny rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe za naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni – PONOWNIE!” – napisał Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.

„Bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą! Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni i będziemy zmuszeni dokończyć militarnie to, co bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Jeśli tak się stanie, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć!” – zagroził Trump.

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