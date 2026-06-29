Zdarzenie drogowe z udziałem kolumny rządowej. W jednym z pojazdów szef MON

Z komunikatu służb wynika, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 19.50 w rejonie ronda Starołęka. Wówczas polityk wracał z uroczystości związanych z 70. rocznicą Poznańskiego Czerwca 1956.

Zdarzenie drogowe z udziałem Kosiniaka-Kamysza w Poznaniu

„Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła, powodując położenie jednośladu” – przekazał w serwisie X rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Jak zapewniono, „nie doszło do żadnego kontaktu pomiędzy pojazdami” ani do zagrożenia zdrowia oraz życia uczestników zdarzenia. W związku z tym nie było konieczności udzielenia pomocy medycznej.

„Stanem zdrowia motocyklisty zainteresował się osobiście pan minister Kosiniak-Kamysz. Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd” – dodał rzecznik.

Zdjęcia ze zdarzenia opublikował serwis poznan_moment.

Wypadku drogowe w Polsce. Policja udostępniła mapę

Przypomnimy, polska policja publikuje w sieci informacje dotyczące wypadków drogowych, do których doszło każdego dnia na polskich drogach. Według najnowszych statystyk, od początku wakacji tj. 26 do 27 czerwca doszło do 196 tego typu zdarzeń. 231 osób zostało rannych, a siedem osób zostało zabitych.

Wraz z początkiem wakacji policja udostępniła również po raz kolejny specjalną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacjami o zdarzeniu. Ma ona „zwrócić uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego” .

Jak dodali policjanci, „każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze” .

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