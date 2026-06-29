Zmiany w nowym sondażu partyjnym. KO nadal prowadzi, ale prawica zwiększa poparcie

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził sondaż na zlecenia Polsat News, w którym zapytano respondentów, jakie partie popierają. Badanie wykonano w dniach 24-27 czerwca wśród 1000 osób. Wykorzystano w nich metodę CATI.

Wyniki nowego sondażu partyjnego

Jak się okazało, największym poparcie cieszy się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 28 proc. głosów. Kolejne miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,1 proc. poparcia. Z kolei ostatnie miejsce na podium zajęła Konfederacja, uzyskując 13,7 proc. głosów. Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wybrało 9 proc. respondentów, a także Lewica z wynikiem 8,2 proc.

Wymaganego progu wyborczego nie przekroczyły natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe – (otrzymało tylko 4,1 proc. wskazań), Partia Razem (3,1 proc.), Polska 2050 (0,8 proc.) ani Centrum (0,1 proc.).

Sondaż ujawnił również, że spodziewana frekwencja w wyborach mogłaby wynieść 63 proc.

Spada poparcie dla KO. Rośnie wynik prawicy

W porównaniu z poprzednim badaniem, które Polsat News zleciło 4 czerwca, poparcie dla KO spadło – wówczas wynosiło 29,3 proc. głosów. Straciło również PSL (wcześniej uzyskało 4,2 proc. poparcia), a także Polska 2050, która w poprzednim badaniu miała 1,5 proc. głosów.

Tym samym wzrosło poparcie dla PiS-u, które na początku miesiąca mogło liczyć na 23,7 proc. wskazań. Konfederacja otrzymała wówczas 13,4 proc. głosów, a Konfederacja Korony Polskiej 8 proc. Wzrost odnotowały również Lewica (z 8,1 proc.) i Partia Razem (wcześniej 2,9 proc.).

Okazało się, że największy wzrost względem wcześniejszego sondażu uzyskała partia Brauna. Polityk jednak nie pokłada wielkiej nadziei w sondażach. W zeszłym roku stwierdził, że „kto wierzy w sondaże, ten sam sobie na dłuższą metę zaszkodzi” .

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