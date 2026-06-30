Zdjęcie z Poznania wywołało burzę. Internauci wypatrzyli, co zrobił MON
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Zdjęcie z Poznania wywołało burzę. Internauci wypatrzyli, co zrobił MON

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Uroczystości z udziałem przedstawicielki MON-u
Uroczystości z udziałem przedstawicielki MON-u Źródło: PAP / Marek Zakrzewski/X/Ministerstwo Obrony Narodowej
Falę komentarzy wywołało jedno ze zdjęć opublikowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort przyznał, że skorzystał narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Przypomnijmy, 28 czerwca wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opublikowała w serwisie X zdjęcie z obchodów Poznańskiego Czerwca 1956 r., w których wzięła udział. Internauci zauważyli, że napis na koszulce jednego z uczestników został zamazany. Kolejnego dnia do sytuacji odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej.

Obchody Poznańskiego Czerwca 1956 r. MON przyznało się do przerobienia zdjęcia

W komunikacie opublikowanym 29 czerwca resort obrony poinformował, że zdjęcie z uroczystości w Poznaniu, przekazane Sobkowiak-Czarneckiej zostało poddane obróbce.

„W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału” – przekazała w opublikowanym komunikacie Karolina Wasilewska dyrektorka Departament Komunikacji i Promocji MON.

„Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Naszym zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść” – dodano.

Wasilewska opublikowała również oryginalne zdjęcie, zrobione przez organizatorów wydarzenia. Widać na nim, że na koszulce jednego z uczestników widniał napis „narodowcy”.

MON opublikowało zdjęcie przerobione przez AI. „Sprawa wyjaśniona”

Publikacja Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej natychmiast przykuła uwagę internautów, również polityków, którzy zwracali uwagę na ubiór jednego z mężczyzn, a także na zastosowane przez resort manipulacje.

„Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia – to moje DNA. Odwaga, niezależność i lekcja przedsiębiorczości z zakładów Cegielskiego kształtowały mój charakter. Dziś dbamy o to, by przemysłowe serce Poznania biło dalej, w duchu wartości, o które walczyli nasi bohaterowie” – napisała wówczas przedstawicielka MON-u.

„Szacunek za udział w uroczystościach, ale z jakiego powodu przerobiła Pani zdjęcie (załączam oryginał) w AI, żeby usunąć napis 'Narodowcy RP' na koszulce mężczyzny, który stoi za panią?” – zastanawiał się wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski. „Serio?” – pytał z kolei Sławomir Cenckiewicz były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

„Dzięki Mateusz Kurzajewski i Sławomir Cenckiewicz za zwrócenie uwagi. Sprawa wyjaśniona. A pana ze zdjęcia zapraszam na kawę w MON i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach” – odpowiedziała na posty polityków Sobkowiak-Czarnecka.

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Źródło: X