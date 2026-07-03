Projekt Morawieckiego debiutuje w sondażu. Może zaszkodzić PiS-owi?

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie „Super Expressu”, w którym zapytano badanych, na którą partię oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca – 1 lipca i wzięło w nim udział 1042 dorosłych Polaków.

Sondaż ujawnił poparcie dla stowarzyszenia Morawieckiego

Wykazano, że największe poparcie miałaby Koalicja Obywatelska (32,45 proc.), Prawo i Sprawiedliwość (24,97 proc.), a także Konfederacja (12,75). Zaraz za nimi uplasowały się konfederacja Korony Polskiej (8,97 proc.), Nowa Lewica (7,79 proc.), a także Partia Razem (4,45 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (3,79).

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego uzyskało 2,05 proc. poparcia. Mimo tego, że zajęło jedno z ostatnich miejsc w rankingu, otrzymało więcej głosów niż Polska 2050. Ugrupowanie powołane przez Szymona Hołownię zyskało 1,95 proc. poparcia. Natomiast 0,86 proc. głosów przekazano na „inne partie” .

Morawiecki działa poza PiS. Powołał stowarzyszenie Rozwój Plus

Przypomnijmy, kilka tygodniu temu Mateusz Morawiecki poinformował o założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do ugrupowania wstąpiło wielu posłów PiS, co nie spotkało się z pozytywnym odbiorem Jarosława Kaczyńskiego.

– Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – informował w kwietniu w rozmowie z Wirtualną Polską były premier.

– Chcę skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna – dodał polityk. Jednocześnie podkreślał, że mimo powołania stowarzyszenia, nie zamierza odchodzić z PiS-u.

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