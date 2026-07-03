Projekt Morawieckiego debiutuje w sondażu. Może zaszkodzić PiS-owi?

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie „Super Expressu”, w którym zapytano badanych, na którą partię oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca – 1 lipca i wzięło w nim udział 1042 dorosłych Polaków.
Sondaż ujawnił poparcie dla stowarzyszenia Morawieckiego
Wykazano, że największe poparcie miałaby Koalicja Obywatelska (32,45 proc.), Prawo i Sprawiedliwość (24,97 proc.), a także Konfederacja (12,75). Zaraz za nimi uplasowały się konfederacja Korony Polskiej (8,97 proc.), Nowa Lewica (7,79 proc.), a także Partia Razem (4,45 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (3,79).
Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego uzyskało 2,05 proc. poparcia. Mimo tego, że zajęło jedno z ostatnich miejsc w rankingu, otrzymało więcej głosów niż Polska 2050. Ugrupowanie powołane przez Szymona Hołownię zyskało 1,95 proc. poparcia. Natomiast 0,86 proc. głosów przekazano na „inne partie”.
Morawiecki działa poza PiS. Powołał stowarzyszenie Rozwój Plus
Przypomnijmy, kilka tygodniu temu Mateusz Morawiecki poinformował o założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do ugrupowania wstąpiło wielu posłów PiS, co nie spotkało się z pozytywnym odbiorem Jarosława Kaczyńskiego.
– Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – informował w kwietniu w rozmowie z Wirtualną Polską były premier.
– Chcę skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna – dodał polityk. Jednocześnie podkreślał, że mimo powołania stowarzyszenia, nie zamierza odchodzić z PiS-u.
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