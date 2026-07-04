Poseł KO chce od CBA „sprostowania zmanipulowanej informacji” i przeprosin. „Nie pozwolę”

Wojciech Król poinformował w mediach społecznościowych, że jego pełnomocnicy w piątek 3 lipca złożyli do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosek o „sprostowanie zmanipulowanej informacji prasowej, która miała uderzyć nie tylko w polityka, ale także w struktury Koalicji Obywatelskiej na Śląsku”. „Nie pozwolę na wykorzystywanie służb i państwowych instytucji do prowadzenia politycznej propagandy” – podkreślił poseł KO.

Szczegółowe stanowisko zostało przekazane Polskiej Agencji Prasowej. Jak czytamy Król domaga się m.in. przeprosin. Polityk Koalicji Obywatelskiej zarzucił CBA, że oficjalne oświadczenia służb doprowadziły do medialnego skojarzenia jego osoby z aferą korupcyjną w spółce Tramwaje Śląskie. Pełnomocnik Króla adw. Marta Smołka podkreśliła, że w dokumenty śledczych, które trafiły do Sejmu, mają zupełnie inny wydźwięk.

CBA wydało komunikat, współpracowało z Prokuraturą Europejską. Wojciech Król reaguje

Ma tam nie być dowodów na powiązanie posła KO z przebudową sieci tramwajowej, manipulacjami przetargowymi czy udziałem w procederze korupcyjnym opisywanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mecenas zaznaczyła, że nie jest intencją podważanie uprawnień organów ścigania do prowadzenia czynności. – Kwestionujemy sposób przedstawienia tej sprawy opinii publicznej – powiedziała adw. Smołka.

– Treść wniosku o uchylenie immunitetu skierowanego do Sejmu nie odpowiada obrazowi, jaki powstał po publikacji komunikatów CBA – dodała. Centralne Biuro Antykorupcyjne zaznaczyło, że jego funkcjonariusze wykonywali czynności procesowe na polecenie odpowiadającej za śledztwo Prokuratury Europejskiej. Podsumowano, że treści komunikatów były konsultowane i akceptowane oraz nie zalazły się w nich dane pozwalające na identyfikację osób, wobec których trwają czynności.

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