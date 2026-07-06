“Zachowują się jak mali awanturnicy”. Ukraiński historyk ocenił spór między Ukrainą a Polską

Ukraiński historyk Jarosław Hrycak w rozmowie z News.LIVE odniósł się do sporu między Polską a Ukrainą dotyczącego kwestii historycznych.

Spór Polska-Ukraina. Dojdzie do pojednania?

– Nie widzę dojrzałej elity politycznej ani po stronie ukraińskiej, ani polskiej – ocenił historyk Jarosław Hrycak, profesor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Jego zdaniem politycy „zachowują się jak mali awanturnicy” . – Z naszej strony to raczej chaos i brak fachowości, a ze strony polskiej to histeria – podkreślił.

Według historyka niepokojące jest szczególnie to, kiedy doszło do sporu. Jego zdaniem rozstrzyga się obecnie los Europy, co przypomina inne wydarzenia z przeszłości.

– Ciągle porównuję pojednanie polsko-ukraińskie z pojednaniem francusko-niemieckim. Ten ostatni przypadek położył podwaliny pod przyszłą Europę w latach 50. XX wieku. Dokładnie tak samo pojednanie polsko-ukraińskie dało szansę na rozszerzenie Unii Europejskiej daleko na wschód, aż do granic Rosji – relacjonował historyk.

Hrycak nawiązał w ten sposób do odbudowywania relacji między Niemcami a Francją po II wojnie światowej. Profesor podkreślił, że jeśli nie dojdzie do zawarcia całkowitego porozumienia między Warszawą a Kijowem, może to zrodzić poważne konsekwencje w najbliższym czasie.

Co wydarzyło się wcześniej?

Przypomnijmy, konflikt między krajami rozpoczął się po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek imieniem „Bohaterów UPA” . Następnie Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.

Gdy polityk go zwrócił, decyzje o zwróceniu polskich odznaczeń podjęli też inni przedstawiciele Kijowa. W odpowiedzi na to m.in. politycy PiS-u zaczęli zrzekać się otrzymanych od Ukrainy medali. Obecnie wśród przedstawicieli polskiej prawicy coraz częściej pojawiają się też stwierdzenia, że Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej.

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