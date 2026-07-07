Tusk o „politycznej hucpie” liderów prawicy. „Być może ktoś z nich wygra”

7 lipca przed posiedzeniem rządu Donald Tusk wygłosił przemówienie, w którym odniósł się m.in. do pomocy udzielanej Ukrainie przez Polskę. Wspomniał też o działaniach przedstawicieli opozycji.

Tusk o wspieraniu Ukrainy. Wspomniał o „politycznej hucpie” prawicy

– Polska będzie wspierała Ukrainę przeciwko rosyjskiej agresji. Nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy. Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje, po to, by zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć – przekazał Tusk.

Dodał również, że rząd chce „jak do tej pory racjonalnie oceniać, co się opłaca, co się nie opłaca w relacjach z Ukrainą” . Zwrócił uwagę, że przykładem mogą być m.in. interesy polskich rolników.

– W kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją, będziemy dalej ściśle współpracować. Żadna polityczna hucpa Brauna, Kaczyńskiego czy Mentzena tego nie zmieni. Być może ktoś z nich wygra jakieś punkciki w rankingach popularności, ale Polska będzie przegrywała w tym ponurym wyścigu na radykalne nastroje – ocenił premier. Podkreślił, że „w interesie Polski jest to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny” .

Premier o współpracy z NATO ws. pomocy wysyłanej Ukrainie

– Wszystkie dotychczasowe formy pomocy były koordynowane i ustalane z szefostwem NATO. Możecie być spokojni. Polska nie wyrywa się z wydatkami czy donacjami przed innych. Działamy odpowiedzialnie i rozsądnie – przekazał na konferencji Donald Tusk. Jednocześnie podkreślił, że polski interes narodowy lekceważą jego oponenci.

– My zdecydowanie będziemy kontynuować z naszymi sojusznikami w NATO, łącznie z Amerykanami, wsparcie dla Ukrainy – dodał.

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