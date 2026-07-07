Najlepszy premier po 1989 roku? Polacy wskazali nazwisko, które może zaskakiwać

Najnowszy sondaż pokazuje, którego z premierów III RP Polacy oceniają najwyżej. Na pierwszym miejscu znalazł się Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny szef rządu po upadku PRL. Na Mazowieckiego wskazało 16,4 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął Donald Tusk z wynikiem 11,5 proc., a trzecie Mateusz Morawiecki, którego wskazało 11 proc. badanych.

Najlepszy polski premier? W sondażu wyprzedził Tuska i Morawieckiego

Wynik badania przeprowadzonego przez United Surveys dla WP może zwracać uwagę, bo na szczycie zestawienia nie znalazł się ani lider obecnego obozu rządzącego, ani były premier z czasów PiS. To właśnie Mazowiecki, postać kojarzona z początkiem transformacji ustrojowej zdobył największe uznanie ankietowanych.

Podium zamknęli więc Donald Tusk i Mateusz Morawiecki, a za nimi znaleźli się kolejni byli szefowie rządu z dużo niższymi wynikami.

Kto jeszcze znalazł się w rankingu premierów

Na dalszych miejscach uplasowali się Leszek Miller z wynikiem 6,1 proc., Beata Szydło – 5,1 proc. oraz Jan Olszewski – 4,8 proc. Kolejne miejsca zajęli Jerzy Buzek – 3,5 proc., Waldemar Pawlak – 2,9 proc., Jarosław Kaczyński – 2,7 proc. i Marek Belka – 2 proc.

Niżej znaleźli się Włodzimierz Cimoszewicz z wynikiem 1,8 proc., Ewa Kopacz – 1 proc., Hanna Suchocka – 0,8 proc., Jan Krzysztof Bielecki – 0,5 proc. i Józef Oleksy – 0,1 proc. Co ciekawe, Kazimierz Marcinkiewicz nie zdobył ani jednego wskazania.

Trudny sondaż. Najwięcej osób nie potrafiło wskazać żadnego nazwiska

Jednocześnie największą grupę stanowili respondenci niezdecydowani. Aż 29,8 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

To oznacza, że niemal co trzeci uczestnik sondażu nie potrafił jednoznacznie wskazać najlepszego premiera po 1989 roku. Ten wynik pokazuje, że ocena dorobku kolejnych szefów rządu pozostaje dla wielu Polaków nieoczywista.

Sympatie polityczne wyraźnie wpływają na oceny

Sondaż pokazuje też silny związek między oceną premierów a politycznymi sympatiami respondentów. Wśród wyborców obecnego obozu rządzącego zdecydowanie prowadził Donald Tusk, a wśród wyborców opozycji najwyższy wynik uzyskał Mateusz Morawiecki. Z kolei wśród osób niezdecydowanych i niegłosujących najczęściej pojawiała się odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", choć także w tej grupie najwyżej oceniono Tadeusza Mazowieckiego.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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