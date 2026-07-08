Trump zachwycony Polską. „Macie bardzo dobrego, świetnego prezydenta”

Przypomnijmy, od 7 do 8 czerwca trwało spotkanie członków NATO w stolicy Turcji. Polskę reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Trump chwalił Nawrockiego

– Polska radzi sobie świetnie ze wspaniałym prezydentem – stwierdził amerykański przywódca podczas konferencji prasowej w Ankarze. Zwrócił też uwagę, że Polska bardzo dobrze prezentuje się na arenie międzynarodowej.

Polityk poinformował też o podpisaniu umowy dotyczącej produkcji w Polsce pocisków manewrujących Barracuda przez firmę Anduril. – Robimy to dla Polski. Polska radzi sobie bardzo dobrze z bardzo dobrym, świetnym prezydentem – podkreślał polityk.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem w Ankarze

Przypomnijmy, Karol Nawrocki w ramach szczytu NATO odbył krótką rozmowę z Donaldem Trumpem. – Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce – informował polski prezydent w rozmowie z mediami.

– Ja o to zabiegam od trzeciego września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej – kontynuował Nawrocki.

– Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta – dodał.

Prezydent w odpowiedzi na pytanie jednej z dziennikarek poinformował także, że „Trump jest przyjacielem Polski i nasza współpraca jest na najwyższym poziomie” .

W trakcie wizyty w Ankarze prezydent rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. – Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu, niezależnie od pewnych napięć bilateralnych – mówił Nawrocki.

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