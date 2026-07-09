Były wiceminister w rządzie PiS pojechał na Białoruś. Przekazał pomoc Rosjanom

Polski polityk znany z poglądów prorosyjskich udał się na Białoruś, gdzie zostawił 20 apteczek dla rosyjskich żołnierzy, którzy walczą z Ukrainą. W poście opublikowanym na Facebooku opublikował relację z tego wydarzenia i zachęcił do wspierania jego partii Front.

Były wiceminister zachęca do pomocy Rosjanom

Zdaniem Tołwińskiego większość polskiego społeczeństwa „w bratobójczym konflikcie pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami (...), zachowała się w sposób haniebny moralnie i politycznie katastroficzny” .

Ocenił również, że przekazywanie broni jednej ze stron, organizowanie zbiórek „będzie wiązało się z poniesieniem odpowiedzialności i konsekwencjami” .

„Rosjanie i to w sposób słuszny, także wystawią własny rachunek (...). Partia polityczna Front w imieniu własnym oraz tych nielicznych, aczkolwiek tchórzliwych, a także tych, którzy na zasadzie instynktownego zagrożenia dostają przypływu myślowego, w sposób symboliczny ze środków własnych (prywatnych) przekazała jako symbol, iż nie wszyscy są bezrozumni, upodleni i nieodpowiedzialni, pakiet pomocy medycznej (...) żołnierzom Federacji Rosyjskiej walczących na froncie” – przekazał polityk.

Tołwiński podkreślał, że pakiety medyczne mają być symbolem, „że wojna się skończy, a pomagać ciągle trzeba” .

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Kariera polityczna Tołwińskiego. Był w rządzie Kaczyńskiego

Przypomnijmy, w 2007 roku Krzysztof Tołwiński jako członek PSL pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W 2010 roku objął mandat poKrzysztofie Putrze, wtedy też dołączył do PiS-u. Rok później opuścił Sejm, do którego do tej pory nie wrócił. W 2023 roku założył swoje ugrupowanie Front, które otwarcie popiera władze Rosji i Białorusi. Wcześniej był też związany m.in. z Konfederacją, a także z Kukiz'15.

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